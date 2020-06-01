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Ev Yapımı Şekersiz Dondurma Tarifi
Sıcak yaz ayları geldi ve evde ferahlatacak tarif arayışlarına girdik bile. Ferahlık deyince de aklımıza ilk gelen şey dondurma! Şimdiye kadar hazır almış ve cesaret edememiş olabilirsiniz ama artık denemenin tam zamanı! İşte evde yapabileceğiniz şekersiz ve kolay dondurma tarifi…
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 adet küçük şeftali
- 1 adet limon
- 1 çay bardağı su
- 2 yemek kaşığı bal
Kullanılan ürünler;
Ev Yapımı Şekersiz Dondurma Tarifi Nasıl yapılır?
- Şeftaliyi yıkayıp kabuğunu soyun.
- Limonun suyunu sıkın.
- Arçelik Resital Blender içerisine şeftali, limon suyu, bal ve suyu alıp karıştırın.
- Homojen bir kıvama gelince karışımı dondurma kalıplarının içerisine doldurun.
- Dondurma kalıplarına karışımı koyduktan sonra ortalarına dondurma çubuklarını batırın.
- Ardından kalıbı en az 4-5 saat hatta mümkünse bir gece Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümüne kaldırın.
- İyice sertleştikten sonra dondurmanızı servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!
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