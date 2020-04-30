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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 30.04.2020 - 18:11,Son Güncelleme:

Çocuklar İçin Süt Dilimi Tarifi

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Çocuklar İçin Süt Dilimi Tarifi
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Evlerde kaldığımız şu günlerde çocuklar için lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar arıyor, yeni tarifler deniyoruz. İşte bu süreçte çocuklarınızın severek tüketeceği nefis süt dilimi tarifi…

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 1 su bardağı süt
  • 3/4 su bardağı Hindistan cevizi şekeri
  • 1 adet yumurta
  • 3 su bardağı nohut unu
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 100 g oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Arası için;

  • 1 paket krem şanti
  • 1 çay bardağı süt
  • 100 g labne peyniri

Kullanılan ürünler;

  • Arçelik Restial Mikser
  • Arçelik No Frost Buzdolabı
  • Arçelik Ankastre Ocak
  • Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef

Çocuklar İçin Süt Dilimi Tarifi Nasıl yapılır?

  1. Süt dilimlerinin kreması için; kremşanti, süt ve labne peyinirini Arçelik Restial Mikser yardımıyla derin bir kasede iyice çırpın.
  2. Ardından Arçelik No Frost Buzdolabı’na dinlenmeye bırakın.
  3. Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta
  4. Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine şekeri ve yumurtayı alıp çırpmaya başlayın.
  5. Ardından erittiğiniz tereyağını ekleyin, çırpmaya devam edin.
  6. Limon suyu ve sütü de ekleyin.
  7. Karışıma un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin.
  8. Arçelik Ankastre Ocak’a krep tavanızı alıp ısıtın.
  9. Hazırladığınız hamurdan küçük kepçeyle alıp tavaya dökün.
  10. İki tarafı da kızarana kadar pişirin.
  11. Tüm hamur için aynı işlemi yapın.
  12. Soğuyan süt dilimlerinden 2 tane alın ve bir tanesinin içine hazırladığınız kremadan sürün ve diğer dilimle üstünü kapatın.
  13. Kalan tüm hamur için aynı işlemi tekrarlayın ve süt dilimlerinizi yapın.
  14. Afiyet olsun!

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