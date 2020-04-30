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Çocuklar İçin Süt Dilimi Tarifi
Evlerde kaldığımız şu günlerde çocuklar için lezzetli ve sağlıklı atıştırmalıklar arıyor, yeni tarifler deniyoruz. İşte bu süreçte çocuklarınızın severek tüketeceği nefis süt dilimi tarifi…
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 1 su bardağı süt
- 3/4 su bardağı Hindistan cevizi şekeri
- 1 adet yumurta
- 3 su bardağı nohut unu
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 100 g oda sıcaklığında tereyağı
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Arası için;
- 1 paket krem şanti
- 1 çay bardağı süt
- 100 g labne peyniri
Kullanılan ürünler;
- Arçelik Restial Mikser
- Arçelik No Frost Buzdolabı
- Arçelik Ankastre Ocak
- Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef
Çocuklar İçin Süt Dilimi Tarifi Nasıl yapılır?
- Süt dilimlerinin kreması için; kremşanti, süt ve labne peyinirini Arçelik Restial Mikser yardımıyla derin bir kasede iyice çırpın.
- Ardından Arçelik No Frost Buzdolabı’na dinlenmeye bırakın.
- Tereyağını Arçelik Ankastre Ocak’ta
- Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine şekeri ve yumurtayı alıp çırpmaya başlayın.
- Ardından erittiğiniz tereyağını ekleyin, çırpmaya devam edin.
- Limon suyu ve sütü de ekleyin.
- Karışıma un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek ekleyin.
- Arçelik Ankastre Ocak’a krep tavanızı alıp ısıtın.
- Hazırladığınız hamurdan küçük kepçeyle alıp tavaya dökün.
- İki tarafı da kızarana kadar pişirin.
- Tüm hamur için aynı işlemi yapın.
- Soğuyan süt dilimlerinden 2 tane alın ve bir tanesinin içine hazırladığınız kremadan sürün ve diğer dilimle üstünü kapatın.
- Kalan tüm hamur için aynı işlemi tekrarlayın ve süt dilimlerinizi yapın.
- Afiyet olsun!
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