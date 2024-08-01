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Çilekli limonata tarifi
Yaz günlerinde serinlemek için taze çilek ve limonla hazırlanan bu mükemmel limonata tarifini sizin için derledik.
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 kilo çilek
· 3 büyük boy limon
· 1 su bardağı şeker
· 1 litre su
Üzeri için:
· Çilek dilimleri
· Taze nane
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Skylight® Blender
· Arçelik No Frost Buzdolabı
Çilekli limonata tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- İlk olarak çilekleri ayıklayıp yıkayın.
- Limonları ise yıkayıp kabuklarını rendeleyin ve dört parçaya bölün.
- Arçelik Skylight® Blender’ in içine çilek ve limon dilimlerini ekleyip iyice karıştırın.
- Karışımın pürüzsüz olması için bir süzgeçten geçirin.
- Sunum yapacağınız sürahinin içine bir litre su, şeker ve süzgeçten geçirdiğiniz çilekli karışımı ilave edip bir tur karıştırın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat soğutun.
- Çilekli limonatanız hazır.
- Çilek dilimleri ve taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet Olsun!
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