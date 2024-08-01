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Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.08.2024 - 11:11 | Son Güncelleme:

Çilekli limonata tarifi

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Çilekli limonata tarifi

Yaz günlerinde serinlemek için taze çilek ve limonla hazırlanan bu mükemmel limonata tarifini sizin için derledik.

  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        1 kilo çilek

·        3 büyük boy limon

·        1 su bardağı şeker

·        1 litre su

Üzeri için:

·        Çilek dilimleri

·        Taze nane

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Skylight® Blender

·        Arçelik No Frost Buzdolabı

Çilekli limonata tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. İlk olarak çilekleri ayıklayıp yıkayın.
  2. Limonları ise yıkayıp kabuklarını rendeleyin ve dört parçaya bölün.
  3. Arçelik Skylight® Blender’ in içine çilek ve limon dilimlerini ekleyip iyice karıştırın.
  4. Karışımın pürüzsüz olması için bir süzgeçten geçirin.
  5. Sunum yapacağınız sürahinin içine bir litre su, şeker ve süzgeçten geçirdiğiniz çilekli karışımı ilave edip bir tur karıştırın ve Arçelik No Frost Buzdolabı’ nda 1 saat soğutun.
  6. Çilekli limonatanız hazır.
  7. Çilek dilimleri ve taze nane ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

Afiyet Olsun!

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