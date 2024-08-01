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Biber turşusu tarifi
Turşu ailesinin en tercih edilenlerinden biber turşusu tarifini sizin için derledik.
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 1 kilo acı sivri biber
· 2 su bardağı üzüm sirkesi
· 1 su bardağı sıvı yağ
· 1 yemek kaşığı tuz
· 4 diş soyulmuş sarımsak
· 1 dilim limon
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici
Biber turşusu tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Biberlerin sapları kesin ve yıkayıp kurulayın.
- Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici’yi kaynatma programında 30 dakikaya ayarlayın.
- Ardından biber, sirke, sıvı yağ, iki adet sarımsağı ilave edip pişirin.
- Pişen biberleri bir süzgeçte soğumaya bırakın.
- Son olarak bir litrelik kavanozun içine pişen biberleri sıkıca bastırın ve kalan sarımsak, tuz, limon dilimi ve tencerede kalan sirkeli yağı ekleyip kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
- 10 gün sonra biber turşunuz hazır.
Afiyet Olsun!
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