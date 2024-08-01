MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriBiber turşusu tarifi
GeriAtıştırmalıklar Biber turşusu tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 01.08.2024 - 11:06 | Son Güncelleme:

Biber turşusu tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Biber turşusu tarifi

Turşu ailesinin en tercih edilenlerinden biber turşusu tarifini sizin için derledik.

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        1 kilo acı sivri biber

·        2 su bardağı üzüm sirkesi

·        1 su bardağı sıvı yağ

·        1 yemek kaşığı tuz

·        4 diş soyulmuş sarımsak

·        1 dilim limon

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişirici 

Biber turşusu tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Biberlerin sapları kesin ve yıkayıp kurulayın.
  2. Arçelik Gurme Şef™ Pro Çok Amaçlı Pişiriciyi kaynatma programında 30 dakikaya ayarlayın.
  3. Ardından biber, sirke, sıvı yağ, iki adet sarımsağı ilave edip pişirin.
  4. Pişen biberleri bir süzgeçte soğumaya bırakın.
  5. Son olarak bir litrelik kavanozun içine pişen biberleri sıkıca bastırın ve kalan sarımsak, tuz, limon dilimi ve tencerede kalan sirkeli yağı ekleyip kavanozun kapağını sıkıca kapatın.
  6. 10 gün sonra biber turşunuz hazır.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Hürriyet Twitter
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi