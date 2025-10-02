Son Güncelleme:
Avokado ezmesi tarifi
Sağlıklı yağları ve besleyici içeriğiyle hem pratik hem de doyurucu bir atıştırmalık ile karşınızdayız.
- 2 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
Malzemeler:
· 3 adet olgunlaşmış avokado
· 1 adet limonun suyu
· 1 diş rendelenmiş sarımsak
· 1 adet içi temizlenmiş kapya biber
· 1 çay kaşığı nane
· 1 çay kaşığı kekik
· Yarım çay kaşığı pul biber
· 1 çay kaşığı tuz
· 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Kullanılan ürünler;
· Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti
Avokado ezmesi tarifi Nasıl yapılır?
Tarif:
- Olgunlaşmış avokadoları yıkayıp, bir bıçak yardımı ile uzunlamasına kesin.
- Ortasındaki çekirdeği yine bir bıçak yardımı ile çıkarın ve iç kısmını sıyırıp bir kaseye koyun.
- Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine avokado, limon suyu, kekik, nane, pul biber, rendelenmiş sarımsak, kırmızı kapya biber, zeytinyağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
- Avokado ezmeniz hazır.
Afiyet Olsun!
Sponsorlu İçerik.