Atıştırmalıklar
Haber Giriş: 02.10.2025 - 17:05

Avokado ezmesi tarifi

Avokado ezmesi tarifi

Sağlıklı yağları ve besleyici içeriğiyle hem pratik hem de doyurucu bir atıştırmalık ile karşınızdayız.

  • 2 Kişilik
  • 30 dk

Yapımı için malzemeler

Malzemeler:

·        3 adet olgunlaşmış avokado

·        1 adet limonun suyu

·        1 diş rendelenmiş sarımsak

·        1 adet içi temizlenmiş kapya biber

·        1 çay kaşığı nane

·        1 çay kaşığı kekik

·        Yarım çay kaşığı pul biber

·        1 çay kaşığı tuz

·        1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Kullanılan ürünler;

·        Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti

Avokado ezmesi tarifi Nasıl yapılır?

Tarif:

  1. Olgunlaşmış avokadoları yıkayıp, bir bıçak yardımı ile uzunlamasına kesin.
  2. Ortasındaki çekirdeği yine bir bıçak yardımı ile çıkarın ve iç kısmını sıyırıp bir kaseye koyun.
  3. Arçelik Resital Rendeli El Blender Seti’ nin içine avokado, limon suyu, kekik, nane, pul biber, rendelenmiş sarımsak, kırmızı kapya biber, zeytinyağı ve tuzu ekleyip iyice karıştırın.
  4. Avokado ezmeniz hazır.

Afiyet Olsun!

Sponsorlu İçerik.

