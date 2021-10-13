Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

Gelin mutfakta büyük kolaylık sağlayan Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nini kullanım detaylarına bakalım…
ARÇELİK MULTİ ŞEF ANA AKSESUARLARI
HAMUR YOĞURUCU
Ekmek hamuru, pizza gibi yoğun malzemeleri kolaylıkla yoğurabilir. Kuru üzüm, ceviz gibi taneli malzemeleri hamura rahatça karıştırabilirsiniz.
BALON ÇIRPICI
Yumurta akı köpüğü, mayonez, krem şanti gibi hafif ve havalı olması gereken karışımların maksimum verimle kabarmasını sağlar.
KARIŞTIRICI
Kek hamuru, püre, dondurma gibi ağır malzemelerin homojen bir şekilde karışmasını ve kusursuz kıvam almasını sağlar.
ÇİĞ KÖFTE AKSESUARI
Patentli özel formu ile malzemeleri zahmetsizce yoğurabilir, evinizde pratik şekilde çiğ köfte yapabilirsiniz.
ARÇELİK MULTİ ŞEF EKSTRA AKSESUAR KİTLERİ
PÜRE VE SALÇA HAZIRLAMA AKSESUARI
Salça hazırlığı öncesi, domates ve biberleri püre haline getirerek çekirdek, sap ve kabuklarından ayrışmasını sağlar.
KIYMA, SUCUK VE İÇLİ KÖFTE AKSESUARI
Özel diski ile ideal kıvamda kıyma çekebilir; ek parçaları ile içli köfte yapabilir ve sucuk, sosis gibi et ürünlerini evinizde gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz.
HAMUR AÇMA VE KESME AKSESUARI
Hazırladığınız hamuru istediğiniz inceliğe kadar açabilir; mutfağınızda birbirinden lezzetli erişte ve makarnalar yapabilirsiniz.
ARÇELİK MULTİ ŞEF’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
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