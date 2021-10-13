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Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

#Arçelik#Multi Şef#Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi
Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

Arçelik Multi Şef; mutfakta harikalar yaratan mutfağının şeflerine uzun süre kullanım, dayanıklılık ve yüksek performans sunan profesyonel mutfak makinesidir.

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Gelin mutfakta büyük kolaylık sağlayan Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi'nini kullanım detaylarına bakalım…

ARÇELİK MULTİ ŞEF ANA AKSESUARLARI

HAMUR YOĞURUCU

Ekmek hamuru, pizza gibi yoğun malzemeleri kolaylıkla yoğurabilir. Kuru üzüm, ceviz gibi taneli malzemeleri hamura rahatça karıştırabilirsiniz.

BALON ÇIRPICI

Yumurta akı köpüğü, mayonez, krem şanti gibi hafif ve havalı olması gereken karışımların maksimum verimle kabarmasını sağlar.

KARIŞTIRICI

Kek hamuru, püre, dondurma gibi ağır malzemelerin homojen bir şekilde karışmasını ve kusursuz kıvam almasını sağlar.

ÇİĞ KÖFTE AKSESUARI

Patentli özel formu ile malzemeleri zahmetsizce yoğurabilir, evinizde pratik şekilde çiğ köfte yapabilirsiniz.

ARÇELİK MULTİ ŞEF EKSTRA AKSESUAR KİTLERİ

PÜRE VE SALÇA HAZIRLAMA AKSESUARI

Salça hazırlığı öncesi, domates ve biberleri püre haline getirerek çekirdek, sap ve kabuklarından ayrışmasını sağlar.

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KIYMA, SUCUK VE İÇLİ KÖFTE AKSESUARI

Özel diski ile ideal kıvamda kıyma çekebilir; ek parçaları ile içli köfte yapabilir ve sucuk, sosis gibi et ürünlerini evinizde gönül rahatlığıyla hazırlayabilirsiniz.

HAMUR AÇMA VE KESME AKSESUARI

Hazırladığınız hamuru istediğiniz inceliğe kadar açabilir; mutfağınızda birbirinden lezzetli erişte ve makarnalar yapabilirsiniz.

ARÇELİK MULTİ ŞEF’İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 1000 W motor gücü
  • 12 farklı hız ayar seçeneği
  • Yavaş başlama özelliği
  • Döküm gövde
  • 4,6 L paslanmaz çelik karıştırma haznesi
  • Otomatik kablo sarma özelliği
  • Zaman ayarlama özelliği
  • Döküm malzemeden üretilmiş, özel çiğ köfte yoğurma aksesuarı
  • Döküm hamur yoğurma aksesuarı
  • Döküm karıştırma aksesuarı
  • Paslanmaz çelik çırpma aksesuarı
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