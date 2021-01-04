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Arçelik Imperium® Tam Otomatik Espresso Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları
Çekirdekten fincana tek tuşla pratik şekilde Espresso ve Espresso bazlı Barista usulü çeşitli kahveler hazırlayan Arçelik Tam Otomatik Espresso Makinesi kullanmanın püf noktalarına bakalım!
Sevdiğiniz kahve çekirdekleriyle arzu ettiğiniz kahveyi kolayca hazırlayabileceğiniz Arçelik Imperium® Tam Otomatik Espresso Makinesi, pratik bir şekilde leziz kahveler yapmanızı sağlar.
Arçelik Tam Otomatik Espresso Makinesi'nin Özellikleri
- 5 kademeli kahve öğütme ayarı ve maksimum 19 Bar yüksek basınç ile mükemmel çekilmiş kahve lezzeti sunar.
- Tek tuşla kontrol edilebilen LCD ekranı sayesinde çekirdekten fincana tek tuşla pratik bir şekilde espresso hazırlamanızı sağlar.
- Pratik aroma seçimi ile zevkinize göre yoğun espresso ve yumuşak içimli espresso seçenekleri sunar.
- Süt köpürtücü ile barista usulü kahve seçenekleri hazırlamanızı sağlar.
- Pürüzsüz ve kremamsı süt köpüğü hazırlayarak, süt ve espresso bazlı kahveleri kendi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz.
- Hafıza fonksiyonunu kullanarak kahve tercihlerinizi ve ayarlarınızı hatırlar ve pratik kullanım sağlar.
- Kendi kendini temizleme özelliği ile iki tuşla zahmetsiz bir şekilde temizlik sağlar.
Arçelik Imperium® Tam Otomatik Espresso Makinesi İle Hazırlanabilen Kahve Çeşitleri
- Espresso
- Americano
- Flat White
- Cappucino
- Latte
- Cartado
- Macchiato Mocha (çikolata ve krema eklemek gerekir)
- White Mocha (beyaz çikolata ve krema eklemek gerekir)
- Caramel Macchiato (karamel şurubu eklemek gerekir)
- Buz ve sıcak yerine soğuk su/süt ekleyerek yukardaki kahvelerin soğuk versiyonları elde edilebilir.
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