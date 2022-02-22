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Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

#Mucize Lezzetler#Arçelik Mucize Lezzetler#Mutfak
Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

İyi mühürlenmiş, restoran usulü ızgaralardan, kantin usulü tostlara profesyonel sonuçlar almanızı sağlayan Yeni Gurme Profesyonel Tost Makinesi...

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Mutfakta büyük kolaylık sağlayan Yeni Arçelik Gurme Tost Makinesi’nin detaylarına birlikte bakalım.

Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

  • Mühürleme pişirme programı sayesinde iyi mühürlenmiş restoran usulü ızgaralar, Tost Programı sayesinde kantin usulü tostlar gibi profesyonel sonuçlar almanızı sağlar.

Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

  • 4 farklı pişirme programı ile et mühürlemeden tosta, balıktan sebzeye kadar ne pişirmek isterseniz ideal bir program sunar.

Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

  • Güçlü ve sağlam yapıdaki ergonomik kol tasarımı sayesinde ızgaradan tosta dilediğiniz lezzetleri kendinizi yormadan hazırlayabilirsiniz.

Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

  • Özel tasarımı ile mutfağınıza şıklık katar.
  • Patentli menteşe sistemi sayesinde tost yaparken ekmeğin kaymasını önler.

Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

  • 6 dilim kapasiteli geniş pişirme yüzeyi sayesinde 5-6 kişiye kadar aynı anda servis imkanı sağlar.

Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

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  • Özel tasarımlı plakalar sayesinde yağlar tost makinesinin yan tarafında bulunan yağ toplama haznesine akar, tost makinenizin içinde birikmez ve ergonomik temizlik yapabilmenizi sağlar.
  • Tost Makinesinin içine yerleştirilmiş özel kablo saklama alanı sayesinde tezgahınızın üstünde kablo görüntüsünü önler, mutfağınıza şıklık katar.

YENİ GURME PROFESYONEL TOST MAKİNESİ’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

  • 2400 Watt güç ile 280 dereceye kadar ulaşan pişirme sıcaklığı
  • Homojen ısı dağılımı sağlayan döküm plakalar
  • Aşınmaya karşı dayanıklı seramik kaplama plakalar
  • 4 farklı pişirme programı ile tosttan et mühürlemeye kadar en ideal pişirmeyi sağlar. (Eko - Tost - Izgara - Et Mühürleme)
  • Özel kablo saklama alanı

Ürünü incelemek için tıklayınız

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