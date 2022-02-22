Arçelik Gurme Profesyonel Tost Makinesi Kullanmanın Püf Noktaları

Mutfakta büyük kolaylık sağlayan Yeni Arçelik Gurme Tost Makinesi’nin detaylarına birlikte bakalım.
- Mühürleme pişirme programı sayesinde iyi mühürlenmiş restoran usulü ızgaralar, Tost Programı sayesinde kantin usulü tostlar gibi profesyonel sonuçlar almanızı sağlar.
- 4 farklı pişirme programı ile et mühürlemeden tosta, balıktan sebzeye kadar ne pişirmek isterseniz ideal bir program sunar.
- Güçlü ve sağlam yapıdaki ergonomik kol tasarımı sayesinde ızgaradan tosta dilediğiniz lezzetleri kendinizi yormadan hazırlayabilirsiniz.
- Özel tasarımı ile mutfağınıza şıklık katar.
- Patentli menteşe sistemi sayesinde tost yaparken ekmeğin kaymasını önler.
- 6 dilim kapasiteli geniş pişirme yüzeyi sayesinde 5-6 kişiye kadar aynı anda servis imkanı sağlar.
- Özel tasarımlı plakalar sayesinde yağlar tost makinesinin yan tarafında bulunan yağ toplama haznesine akar, tost makinenizin içinde birikmez ve ergonomik temizlik yapabilmenizi sağlar.
- Tost Makinesinin içine yerleştirilmiş özel kablo saklama alanı sayesinde tezgahınızın üstünde kablo görüntüsünü önler, mutfağınıza şıklık katar.
YENİ GURME PROFESYONEL TOST MAKİNESİ’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
- 2400 Watt güç ile 280 dereceye kadar ulaşan pişirme sıcaklığı
- Homojen ısı dağılımı sağlayan döküm plakalar
- Aşınmaya karşı dayanıklı seramik kaplama plakalar
- 4 farklı pişirme programı ile tosttan et mühürlemeye kadar en ideal pişirmeyi sağlar. (Eko - Tost - Izgara - Et Mühürleme)
- Özel kablo saklama alanı
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