'Her gün başka birine aşık oluyordum' demişti... Kocası evliliklerinin bittiğini böyle anlamış

Haberin Devamı

Ama eğer günün birinde o aşk bitmişse, onun en küçük, en sıradan hareketi bile dayanılmaz gelir. Ardına bile bakmadan kaçıp gitmek ister insan.

Bir bakışı, bir sözü, bir davranışı aşırı şekilde rahatsız edici gelir. Hatta o bir şey çiğnerken bile sanki dünyanın en korkunç gürültüsünü çıkarıyormuş gibi hisseder.

Tıpkı toplamda 16 yıllarını birlikte geçiren Megan Fox ve eski eşi Brian Austin Green gibi.

EVLİLİĞİN BİTTİĞİNİ ANLADIĞI AN

10 yılı evlilik, altı yılı flört olmak üzere epey uzun bir süreyi birlikte geçirdi Megan Fox ile Brian Austin Green.

2010 yılında başlayan evlilikleri 2021 yılında resmen bitti. Üç çocukları da onları bir arada tutmaya yetmedi.

Haberin Devamı

Fox, daha evliyken bir klip çekiminde rol aldığı Machine Gun Kelly ile nişanlandı sonra. Ama söylentilere göre ondan da ayrıldı.

Fox'un eski eşi Brian Austin Green, bundan üç yıl önce biten evliliği hakkında ilk kez samimi ve "içeriden" açıklamalarda bulundu.

Tori Spelling'in hazırlayıp sunduğu Misspelling adlı programa konuk olan Green, Megan Fox ile evliliklerinin artık kurtarılamayacak noktaya geldiğini nasıl fark ettiğini anlattı.

BİR ŞEY ÇİĞNEMESİNDEN BİLE RAHATSIZ OLUYORDU'

Brian Austin Green'in söylediğine göre Fox, evliliklerinin bir noktasında her şeyin tepetaklak olduğunu, bu ilişkinin artık kurtarılamaz bir yerde olduğunu anladı.

Durum öyle bir haldeydi ki Megan Fox, kocası Brian Austin Green bir şey çiğnerken bile bundan rahatsız oluyor, ses duyduğunu ileri sürüyordu.

Green'in deyimiyle onun yanına bir şeyler yemesi bile Fox'u sinir ediyordu.

Brian Austin Green, büyük bir aşkla severek evlendiği eski karısıyla ilişkilerinin nasıl yıprandığını ve bunun insanda nasıl duygular yarattığını şöyle anlattı: "Bir noktaya geliyorsunuz, o zaman da eşinizin ayaklarını sürüyerek yürümesi ya da ekmekleri tost makinesine koyma şekli sizi deli ediyor. Bunlar küçük şeyler."

Haberin Devamı

Sonuç olarak günlük hayatın içindeki bu küçük şeyler artık evliliğin sonunun geldiğini Brian Austin Green'e de Megan Fox'a da "haber verdi."

AYRILDILAR... HAMİLE OLDUĞUNU ANLAYINCA YİNE BARIŞTILAR

Megan Fox ile Brian Auskin Green 2004 yılında flört etmeye başladılar. 2010 yılında da evlendiler. Bu arada iki çocukları oldu. Beş yıl sonra bir ayrılık kararı geldi.

Ama Fox'un üçüncü bebeğine hamile olduğunu anlayınca barıştılar. Yine de evlilikleri uzun ömürlü olmadı. 2020 yılında aralarındaki aşk ve evlilik bitti. Bir yıl sonra da resmen boşandılar.

Eski çiftin 10 yaşında Noah, 9 yaşında Bodhi ve 6 yaşında Journey adında üç tane çocuğu bulunuyor.

Haberin Devamı

GeÇen mart ayırda da Megan Fox, eski eşiyle ilişkisi hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Call Her Daddy adlı podcast yayınına katılan Fox, Brian Austin Green'e karşı çok da iyi bir sevgili ve eş olmadığını anlattı o programda.

"İşe gidiyordum ve orada birine aşık oluyordum. Her başkalarına aşık oluyordum. Çünkü çocuktum. Hiçbir zaman tamamen özgür ve bekar olma deneyimini yaşamadım hayatta" diye anlatmıştı.

Fox, o programda "Ben gençtim ve aslında bu kadar ciddi bir ilişki içinde olmamalıydım" diye bir itirafta da bulunmuştu.

Haberin Devamı

Her ne kadar ayrılmış olsalar da Green ile Fox çocuklarınnı hatırına görüşüyorlar. Megan sık sık eski eşinin evine gidiyor çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyor eski çift.

Megan Fox son olarak Machihe Gun Kelly ile nişanı bozdukları haberleriyle de gündeme gelmişti.

Megan Fox ve Brian Austin Green, Hawai'de deniz kenarında düzenlenen bir törenle evlendi. Onların bu mutlu gününe Green'in eski ilişkisinden dünyaya gelen en büyük oğlu Kassius Lijah Marcil-Green de eşlik etti.





Megan Fox, bir klibinin çekiminde rol aldığı Machine Gun Kelly ile nişanlandı. Fakat çiftin yollarını ayırdığı ileri sürülüyor.

Haberin Devamı





Brian Austin Green ise artık Sharna Burgess ile birlikte. Bu ilişkiden de bir çocukları dünyaya geldi.