Medyadan : Magazin benzeri alıntılar

Hürriyetim, 5 aralık

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç bir iddia atmış ortaya, ‘Atatürk Galatasaraylıydı’ diyor.

Hürriyetim’in bir okudu (Cem Kayhaoğlu) bu iddiayı destekleyen bir yorum getirmiş:

“ Atatütrk yerli malı kullanılmasından yanaydı. Mesela Sakarya savaşında ‘Yabancı sayısını artıralım" demedi. O halde, tabii ki Galatasaraylıdır .”

(Sancak vallahi gözümden kaçardı bu muhteşem yorum ve çok yazık olurdu, sağ olasın!)

*

YALAN!

Normal bir insan günde 20 kez yalan söylüyormu

ş. (Vatan, 5 aralık)

Meslekten birisi olarak soruyorum: acaba gazeteciler de ‘normal insan’ sayılır mı? J

*

İSABET OLMUŞ

‘Sosyetik güzel’ Lara Kamhi kızımız meğer Paris’te Sorbonne’da okurmuş. Demek ki Sorbonne Üniversitesi’nin tiyatro bölümü varmış. Ağır gelmiş, ‘ortam çok soğuk’ diye bırakmış bu eğitimi. Ve artık Paris’teki Amerikan Üniversitesi’nde klip yönetmenliği okuyormuş. (Posta, 5 aralık)

Paris Sorbonne’ gerçekten ağır bir üniversitedir, oysa Paris Amerikan Üniversitesi Lara gibi gerçlere karşı çok ‘anlayışlıdır’!

Yani isabet etmişler...

*

ÖĞĞĞĞDÜL

Avrupa Yakası ATV’de yayımlanıyor, Sabah da aynı gruba dahil, onun için Günaydın ilavesi bunu bir ‘habermiş gibi’ veriyor. Şaşacak bir şey yok... (Yok hakikaten çünkü aynı şeyi benim grubum da sık sık yapıyor.)

Avrupa Yakası ‘en iyi dizi’, Gülse Birsel, ‘en iyi kadın oyuncu’ ve Ata Demirer de ‘en iyi erkek oyuncu’ seçilmiş... (Üç seçimi de yorumlamıyorum, benim yorumum ‘ödül’le ilgili...)

Bu ödül neymiş peki, veren kimmiş?

“ Bu yıl birincisi düzenlenen Jetix-Kido Çocuk Ödülleri ” imiş... (Sabah’la Günaydın, 6 aralık)

Bu bana, bir zamanlar aldığım ‘En İyi Köşe Yazarı Ödülü’nü hatırlattı. Hani Mahmutbey Mahallesi 17 Mart İlköğretim Okulu 2-B sınıfı öğrencilerinin verdiği ‘birinci geleneksel’ basın ödülünü!

J

*

YILLIK OLAĞAN MANEVİ DEĞERİ YÜKSEK YÜZÜK KAYBI

(Magazin haberlerinde her ‘ünlü’nün bir ‘haber girişinde takdim kalıbı’ vardır. Zamanla değişir. Mesela bir güzel kadıncağız var, gidişatından onun da yakında ‘ünlendirileceği’ belli oluyor, niyeti bozuk, onun hakkındaki her magazin haberi ‘Bilmemnereli eşinden 140 trilyon lira tazminat alarak boşanan’ diye başlıyor mesela. Gamze Özçelik adlı kız bir hamam açılışına mı katılmış, haberin giriş cümlesi - bila istisna her seferinde - ‘Eski sevgilisi Gökhan Demirkol tarafından tecavüze uğrarken çekilmiş video görüntüleri elden ele dolaşan Gamze Özçelik...’ Eski manken Ebru Destan daha şanslı, şimdilerde (!) tanıtım kalıbı şöyle: Mankenlikten şarkıcılığa geçen Ebru Destan... Demek ki geçmiş, çünkü yakın bir zamana kadar ‘Şarkıcılığa soyunan’ diye yazılırdı!)

Lafı uzattım, işte bu Ebru Destan sevgilisi eski topçu Vedat’ın kendisine hediye ettiği tektaş yüzüğü kaybedince bir ağlamış, bir ağlamış... Çünkün MANEVİ DEĞERİ çok yüksekmiş bu yüzüğün ! (Şok, 6 aralık)

Bu piyasaları iyi bilen, tecrübeli bir hanımdan dinlemiştim, bir ‘ünlü’ (neresiyle ünlü olduğu fark etmez, yani şarkıcı olabilir, manken olabilir, oyuncu olabilir...) evet bir ‘ünlü’ kadın bir magazin gazetecisinden rica edip ‘Sevgilimin bana hediye ettiği yüzüğü kaybettim, günlerdir uyuyamıyorum, manevi değeri çok yüksekti...’ diye bir haber sipariş ederse (Ebru Destan’ı tenzih ederek söylüyorum, o böyle şeyler yapmaz) bunun bir anlamı varmış:

Finansör sevgiliye ‘pamuk eller cebe’ mesajıymış bu. Tabii ‘manevi değerinin’ öncekinden yüksek olması şartıyla...

*

BAŞLIK: TSUNAMİ KAPIDA

Spot: Doğal Afet Analiz Raporu’na göre, bir yıl içinde (Türkiye’nin bir yerlerinde) 7 şiddetinde bir deprem olma olasılığı % 63... Ş iddetli bir deprem barajları yıkabilir. Türkiye daha önce yaşamadığı tsunami benzeri bir felaketle karşı karşıya kalabilir .

Haber metninde bile özentiden kurtulamıyoruz.

Tsunami moda ya, illa bir yerlere sokuşturacaklar.

Barajın yıkılmasıyla oluşan bir felakete SEL BASKINI derler, denizde oluşan dev deprem dalgalarıyla ne alakası var?

Akşam, 6 aralık

*

Hürriyet spor sayfasının manşeti KADER GECEMİZ diyordu.

Fener kazanırsa UEFA’da oynayacak, yoksa Avrupa’ya veda edecekmi

ş.

Tamam ben de Fenerli’yim ama, niye KADER GECEMİZ oluyor?

Hürriyet Fenerli mi?

Türkiye Fenerli mi?

Hürriyet, 6 aralık

*

OMUZ GEÇMEK

Hıncal Uluç ‘omuz geçmek’ diye bir fiil kullandı

.

İclal Aydın - Tuna Kiremitçi ilişkisi hakkında şöyle dedi:

“İclal niye alındı, niye açıklama, niye savunma yapma gereği duydu uzun uzun, anlamadım..”

" Aşkı anlamayanlara, aşkı bulanları kıskananlara ne diyebilirim ki" diye omuz geçmek dururken ..” (Sabah, 7 aralık)

Omuz geçmek acaba ‘omuz silkip geçmek’ lafının kısaltılmış hali midir?

*

(D)ALINTI

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden ‘böyle’ avukatlar çıkar, Trabzon’un alınganlık yapmasına gerek yok.

Trabzonlu avukat Kemal Bayraktar bir dernek kurmuş, adı ve iştigal mevzuu bir Laz fıkrası:

“ Haya, Edep ve Ahlâka Aykırı Müstehcen Kadın Kıyafetlerinin Men’i Derneği ”

Posta, 7 aralık

*

HAFTANIN AÇIKLAMASI

Zamanaşımı hilesiyle düşürülen ‘Adnan Hoca Davası’nın bir numaralı tanığı Ebru Şimşek, (Rüçhan Adlı’nın torunu olan) eşinden boşanmak üzere dilekçe vermiş. Bugüne kadar eşinin yanında olduğunu, boşandıktan sonra da yanında olacağını belirten Gökhan Adlı da gazetelere şöyle bir açıklamada bulunmuş:

‘ Ebru, psikolojisinin bozukluğu nedeniyle evlilikte verimli olamayacağını söyledi. Evliliğimizin yıpranmaması için evlerimizi ayırma kararı aldık ’ ! (Hürriyet, 8 aralık)

İki cümle ve iki muhteşem açıklama:

(1) Ebru, psikolojisinin bozukluğu nedeniyle evlilikte verimli olamayacağını söyledi... Evlilikte ‘verimli olmak’ ne demekse?



(2) Evliliğimizin yıpranmaması için evlerimizi ayırma kararı aldık... Yani ‘evlilikleri yıpranmasın diye’ boşanıyorlarmış.

Bu arada, Taner Yener’in haberine göre, “2003 Temmuzu’nda Adlı, eve geç geldiği için eşini yumruklamıştı. Olayın ardından 7 gün iş göremez raporu alan Şimşek, eşinden şikáyetçi olunca, Adlı’nın 3 ay evden uzaklaştırılmasına karar verilmişti.”

Belli ki eskiden ‘verimli bir birliktelikleri’ varmış!

*

HAFTANIN HABER GİRİŞİ

Hürriyet Dış Haberler’in ‘Testisi büyük olan erkeğin beyni küçük oluyor’ başlıklı haberinin giriş cümlesi basın tarihine geçecek mahiyetteydi (8 aralık) :

“ Testisi büyük erkeğin, beyninin küçük olduğu anlaşıldı. En azından yarasalarda böyle olduğu ortaya çıktı .”

Tamam, Hürriyet Dış Haberler’de ‘dominant’ kadınlar vardır ama böyle bir bağlantıyı nasıl kurmuşlar acaba?

J

*

HAFTANIN DANIŞIKLI DÖVÜŞÜ

Kimse kusura bakmasın, bu ‘haber’ fena halde danışıklı dövüş kokuyor.

Diyarbakır sokaklarında televizyon için bir dizi çekiliyormuş da, iki aşiret reisinin kuru sıkı tabancayla karşılıklı ateş etme sahnesini ‘gerçek’ zanneden Diyarbakırlılar polis çağırmış (İmdat, çatışma var, kan gövdeyi götürüyor!), polis koşup gelmi

ş...

Dedim ya fena halde ‘bir numara yapın da gazeteler haber olalım’ kokuyor bu hikaye.

Diyarbakırlı vatandaşlar salak değil herhalde, kameralar, ışıkçılar, kamyonlar, bağıranlar, çağıranlar arasında... bunun bir film çekimi olduğunu anlamayacaklar da polis çağıracaklar...

Bizim millet, sokakta bir cinayet işlendiğinde ‘gizli kamera nerede?’ diye etrafa bakınır aksine...

Neyse, maksat hasıl olmuş, Sahipsiz Gelin dizisi gazetelere haber olmuş.

Gazeteler, 9 aralık

*

KAPRİS YAPMAMIŞ

Sharon Stone, Kurtlar Vadisi dizisinde küçük bir rol almış ve Polat rolündeki Necati Şaşmaz’ı rol gereği öpmüş..

Hürriyet bu habere ½ sayfaya yakın sürmanşetini ve bütün bir ikinci sayfasını ayırmış. Olabilir. Ama birinci sayfadaki spot muhteşem:

“... Hollywood yıldızı Sharon Stone, Polat’ı oynayan Necati Şaşmaz’ı öperken en küçük bir kapris yapmadı .” (Hürriyet, 10 kasım)

Allah müstahakınızı versin, niye kapris yapsın ki? Necati Şaşmaz Quazimodo’ya mı benziyor, ağzı mı kokuyor, hastalıklı filan mı? Niye kapris yapsın kadın, alt tarafı dudağına bir öpücük konduracak.

Ayrıca... gazetelerdeki habere göre Stone, bu bir iki dakikalık rol için 500.000 $ almış. (Vatan ve Posta, 11 aralık) O paraya ben bile öperim Necati’yi...

J

*



ZELZELE

Yukarıdaki haberin devamını da getirdi Hürriyet.

Yine sürmanşette ¼ sayfa ve ikinci sayfada ½ sayfa... Eh önemli bir haberdi tabii. Parasıyla da olsa bir Türk, Sharon Stone’un dudağına dokundu!

Peki ikinci günkü haber ne diyordu? HERKES BU ÖPÜŞMEYİ KONUŞTU muş! (Hürriyet, 11 aralık)

Yer yerinden oynamış, öpüşme fotoğrafları ‘gündeme bomba gibi düşmüş’ !

Siz bir patlama sesi duydunuz mu?

*

MIŞ MUŞ

Pakize Suda’nın mış-muş’u güzeldi:

- En güvensiz kurum vergi daireleriymiş.

- Vergi kaçıranların bir mazereti var demek!



Hürriyet, 11 aralık

*

YALANCININ!.

Türkiye’nin Allah’a şükür hiçbir sorunu kalmadı, artık gençlerimiz kötü alışkanlık edinmesin diye alkolü yasaklamayı, kadınlarımız ayrı oturmak zorunda kalmasın diye kadınlara özel camiyi, gençlerimiz Göztepe Parkı’nda aylaklık edip ders kaytarmasın diye ağaçları kesip yerine beton bir cami yapmayı filan böyle önemli gündem meselelerini tartışıyoruz.

Son Müslüman geyiklerinden biri de ‘ oral seks İslam dinine uygun mudur ?’

Lafı uzatmayacağım, sadece nasılsa bu kez ‘değildir’ cephesinde yer alan Zekeriya Beyaz’dan bir alıntı yapacağım:

“ Oral, anal seks ve benzeri şeyler son yıllarda batıdan yansıyan sapkınlıklardır. Türk-İslam ahlâkına, örfüne kesinlikle aykırıdır .” (Star, 11 aralık)

Yerim ben o Türk-İslâm ahlâkını!.. Hamamda on yaşında oğlan çocuklarını becerenler, Yeniçeri ihtiyaç gidersin diye sefere giden orduda ‘oğlan bölükleri’ teşkil edenler, hatta tamamına yakını erkeklerle yatıp kalkan padişahlar, ‘oğlancılıklarıyla’ meşhur Araplar ve İranlılar ... mı batılılar?

*

END FAYNILİ

“ Bir şekilde hamile kalmışım ve haberim yok .”

Seren Serengil

, Tercüman-İnci, 11 aralık