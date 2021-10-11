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Market alışverişinde kış ihtiyaçlarını tamamlamanın tam zamanı!

#Sponsorlu İçerik#Trendurunler#Market Alışverişi
Market alışverişinde kış ihtiyaçlarını tamamlamanın tam zamanı

Ekim ayının gelmesiyle birlikte artık evimizde her alanda kışa hazırlık başladı! Dekorasyondan market alışverişine kadar yaptığınız değişiklikler, sonbahar ve kış aylarını daha kolay geçirmenize yardımcı olacak, sizi canlı tutacaktır. Havanın erken kararması, soğuk ve yağışlar, dışarı çıkma, markete gitme isteğinizi azaltabilir. Kış ihtiyaçlarınızı düşünen market alışverişi tüyolarımızla alışverişte kolaylığın tadını çıkarın.

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Temizlikte Kış Alışverişi

Yaz sıcakları, sürekli camların açık durması evinizin tozlanmasına neden olmuş olabilir. Gelin, önce kış için detaylı bir temizlik alışverişi yapın. Önce camları tertemiz yapacak bir ürün seçin. Perdelerde maksimum hijyen sağlayan, güzel kokulu ürünler belirleyin. Zeminde uzun süre hijyen sağlayacak bir ürün ve son olarak, kolay temizlik sağlayan mikrofiber bezler de eklemeyi unutmayın. Günlük mutfak ve banyo temizliğinde ağır kokulu, kimyasal ürünler tercih etmeyeye özen gösterin. Kışın kapalı olan camlar, evin havasız kalması ağır kokulu ürün kullanımında size zarar verebilir.

Ev temizliğinde maksimum hijyen sağlayan ürünleri burada bulabilirsiniz.

Market alışverişinde kış ihtiyaçlarını tamamlamanın tam zamanı

Çamaşır Temizliğinde Kış Alışverişi

Kışlık kıyafetlerinizi çıkardınız mı? Çıkarmadıysanız daha fazla geç kalmayın deriz. Yazlık kıyafetlerinizi seçtiğiniz güzel kokulu deterjanla yıkayın, kurutun ve kaldırılmak üzere katlayın. Kışlık kıyafetlerinizi nerede sakladıysanız çıkarın. Saklama koşullarına bağlı sararmalar, kötü kokular oluşmuş olabilir. Bu sararmaları yok edecek güçlü bir deterjan ve özellikle kazaklarınızın yumuşacık olması ve uzun süre güzel kokması için konsantre yumuşatıcı tercih edin. Eşyalarınızı dolabınıza yerleştirmeden önce beyaz sabun içeren, kıyafetlerinize zarar vermeyecek bir ürünle dolap içlerini silebilir ve eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Dolabınız kışa hazır!

Yazlıklarınızı kaldırırken kullanabileceğiniz, kışlıklarınızı mis gibi yapacak tüm ürünler için tıklayın

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Market alışverişinde kış ihtiyaçlarını tamamlamanın tam zamanı

Kişisel Temizlikte Kış Alışverişi

Kışın gelmesiyle birlikte kişisel temizlik ürünlerinde değişikliklere gidebilirsiniz. Yazın su bazlı seçtiğiniz krem, losyon gibi ürünleri, kışın yağ bazlı ürünlerle değiştirin. Yağ bazlı ürünler, kış aylarında cildinizin zarar görmesinin önüne geçebilir. Kuru bir cilde sahipseniz, cildinizi kurutan sabun ve duş jeli yerine duş yağı tercih edin. Kuru havalarda nemi saçınızda tutacak bir şampuan kullanmak saç derinize iyi gelecek, saç kırılmalarının önüne geçecektir. İçinde olduğumuz pandemi süreci ve soğuk havaların etkisiyle artan grip enfeksiyonuna dikkat etmeli, antibakteriyel ürünlere yer vermelisiniz.

Kişisel temizlikte tüm alışveriş ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

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Market alışverişinde kış ihtiyaçlarını tamamlamanın tam zamanı

Mutfakta Kış Alışverişi

Soğuk günlerde daha fazla mı acıkıyorsunuz? Vücudunuzun yiyecek ihtiyacı kış aylarında artıyor olabilir. Bu yüzden mutfak alışverişinde doyurucu pirinç, bulgur, nohut gibi bağışıklık sistemine de iyi gelen bakliyat ve kuru gıdaları stoklayın. Havanın kasvetiyle ağırlaştığınızda lezzetli bir öğün hazırlamak için konservelerden, dondurulmuş ürünlerden destek alabilir, kolayca karnınızı doyurabilirsiniz.

Kış alışverişinde mutfağa dair pratik ürünler için tıklayın.

Market alışverişinde kış ihtiyaçlarını tamamlamanın tam zamanı

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