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Zülfü Livaneli: Ben yerli malı giyiyorum

#Zülfü Livaneli#Armağan Çağlayan#Elvis Presley
Zülfü Livaneli: Ben yerli malı giyiyorum

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Zülfü Livaneli, kolejde ayıp sayıldığı için sazı evde çaldığını, okulda Elvis Presley dinlediğini ve Anadolu kültüründen hiç kopmadığını anlattı.

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ZÜLFÜ Livaneli, Armağan Çağlayan’ın YouTube’da hazırladığı “Gör Beni” programında hakkındaki bilinmeyenleri anlattı. Meraklı bir insan olduğunu söyleyen Livaneli, “Üstüme vazife olan olmayan her şeye meraklıyım. Ne gibi değişik konular okuduğumu görseniz şaşırırsınız. Hayatı, merak ediyorum, müzik nereye geldi merak ediyorum, R&B şu anda nereye geldi, nasıl yapılıyor merak ediyorum. Sosyal medyaya bakıyorum, tıptaki gelişmeleri merak ediyorum. Geniş bir yelpazem var. İnsanın tek boyutlu gitmesi doğru gelmiyor” diye konuştu.
KOLEJE BAŞLAYINCA
BABAM BANA SAZ ALDI
Livaneli, okul yıllarından da şöyle bahsetti: “Babam Ankara’da Maarif Koleji’ne gönderdi. Yabancı dil eğitimi veren tek okuldu. O dönemde de şöyle düşünülürdü; ‘Ecnebi olur çocuklar kendi kültürümüzden kopar’... Bu nedenle babam bana saz hediye etti, Anadolu kültüründen kopmamam için. Okul çevrelerinde saz çalmak da ayıp gibiydi, evde çalardım. Kolejde de Elvis Presley dinlenirdi. Evde hem saz vardı hem de dedem bana dini eğitim verirdi. İnsan içinde yaşadığı topluma yabancı olabilir mi?”

Zülfü Livaneli: Ben yerli malı giyiyorum


YERLİ MARKALAR
KULLANIYORUM
Armağan Çağlayan’ın sorusu üzerine marka takıntısı olmadığını da ifade eden Zülfü Livaneli, yerli malı kullandığını söyledi: “Bu kadar ağır yoksulluğun olduğu bir ülkede öyle anormal lüks arabalar, yalılar, köşkler, özel uçaklar falan… Eğer bir sanatçı ‘Ben halkçıyım’ diyorsa buna hakkı olmadığını düşünüyorum. Toplumdaki sınıf mücadeleleri yaralıyor, insanları kanatıyor, çocukları üzüyor. Kaliteli giymek ayrı, marka bir şey giymek ayrı. Ben yerli malı giyiyorum.”

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#Zülfü Livaneli#Armağan Çağlayan#Elvis Presley

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