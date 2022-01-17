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Zuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldı

#Zuhal Topal#Korhan Saygıner#Melis Tapan
Zuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldı
Mehmet Üstündağ

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal, ailesiyle Acarkent’e taşınıyor. 1.5 milyon dolara tripleks villa alan Topal, geniş kapsamlı bir tadilat başlatarak evi ailesine uygun hale getiriyor.

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Yemekteyiz programının ünlü ismi oyuncu Zuhal Topal, kazandıklarını gayrimenkule yatırmayı tercih etti. 1.5 milyon dolara Acarkent’ten tripleks villa alan Topal, taşınmadan önce geniş bir tadilata girişti.

Zuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldı

2008 yılında hayatını müzisyen ve prodüktör Korhan Saygıner ile birleştiren ünlü oyuncu, 2013 yılında kızı Lina’yı kucağına almıştı.

Yeni yuvalarını Acarkent’te bulan aile, tadilat ve dekorasyon çalışmaları biter bitmez taşınmayı iple çekiyor. Doğayı çok seven çift, sitenin sunduğu orman havasını çok sevmiş. Ben de güle güle oturmalarını temenni ediyorum...

Zuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldı

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Doğum günlerini birlikte kutladılar

İş dünyasının ünlü ismi Sevil Sabancı’nın kızı Melisa Tapan, 29’uncu yaşını önce babasıyla sonra da arkadaşlarıyla kutladı. Babası Eran Tapan ile doğum günleri birbirine yakın olan Melisa Tapan, onunla birlikte Kaz Dağları’na gitti. O anları “ailecek yaş almak” diye paylaşan Melisa Tapan, Adatepe Köyü’nün doğasına ve tarihine bayıldığını da ifade etti.

Zuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldı

Melis Tapan - Eran Tapan

Sinema projeleriyle beyazperdeye dönüyor

Ebru Destan, iddialı bir projeyle oyunculuğa dönüyor. Hollywood’da birçok prodüksiyona imza atan Sean GK’nın yapımcılığını üstleneceği “Babam ve Uçurtmam” filminin kadrosuna giren Destan, yakında İstanbul’da çekimleri başlayacak olan film için sete giriyor.

Zuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldı

Başrolleri Cem Kılıç ve Selahattin Taşdöğen’le paylaşan oyuncu, dram ve gerilim unsurlarının iç içe olduğu film için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Destan, ardından ikinci bir film projesi için Amerika’ya gidecek.

Zuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldı

Sean GK

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Dr. Ercan Demirbağ’dan pandemide estetik istatistiği

Herkesin evinde kaldığı pandemi dönemi, bir içe dönüş dönemi olmakla birlikte “dışa dönüş” de olmuş meğer! Geçtiğimiz günlerde rastladığım Plastik Cerrah Dr. Ercan Demirbağ, estetik işlemlere olan ilginin eskisinden daha yoğun olduğunu söyledi ve ekledi: “Estetik, acil olmayan ve ertelenebilir bir istek olarak değerlendirebilir tabii. Ama herkes sıkıntılı bir dönemden geçerken, insanların yüzlerinde tebessüm sağlamak da psikososyal açıdan önemli ve gerekli.”

Zuhal Topal 1.5 milyon dolara villa aldı

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#Zuhal Topal#Korhan Saygıner#Melis Tapan

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