‘Zorlama hapsi’ talep etmişti...Mahkeme kararını verdi

Ünlü manken geçen yıl sosyal medyada “Mini etekle nasıl oturulur?” başlıklı bir video yayınlamış, o videoyla ilgili yorum yapan Arto’dan kişilik haklarını ihlal ettiği ve hakarette bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Arto hakkında 3 ay uzaklaştırma kararı aldıran Şıkel, bir kez daha mahkemeye başvurdu. Arto’nun korunma kararına uymadığını, isim vermeden hakaretlerine devam ettiğini öne süren ünlü manken, zorlama hapsi talebinde bulundu. Dava önceki gün İstanbul Aile Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, şartlar oluşmadığı gerekçesiyle Şıkel’in talebinin reddine karar verdi.