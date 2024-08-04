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‘Zorlama hapis’ talebi reddedildi

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#Deniz Akkaya#Efe Önbilgin#Ayşe Önbilgin
‘Zorlama hapis’ talebi reddedildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 11:13

MANKEN Deniz Akkaya’nın eski eşi Efe Önbilgin ve kızı Ayşe Önbilgin, 28 Mayıs 2024’te Aile Mahkemesi’ne başvurarak Deniz Akkaya’nın kendilerini iletişim araçlarıyla rahatsız ettiği gerekçesiyle 3 ay süreyle tedbir kararı aldırdı.

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 Ancak Deniz Akkaya’nın tedbir kararını ihlal ettiğini öne süren Önbilgin ve kızı, 25 Temmuz’da Aile Mahkemesi’ne başvurarak Akkaya’nın 3 ile 10 gün arasında değişen zorlama hapsine çarptırılmasını istedi. Talebi değerlendiren İstanbul 1’inci Aile Mahkemesi, Önbilgin’in, Akkaya hakkında ‘zorlama hapsi’ talebini reddetti. Mahkeme ret kararında, paylaşımın yapıldığına dair resmi bir belge sunulmadığını ve Önbilgin’in avukatının dilekçe ekinde sunmuş olduğu evrakların denetime elverişli olmadığını belirtti. Efe Önbilgin’in ret kararına yaptığı itiraz da üst mahkemede reddedildi.

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#Deniz Akkaya#Efe Önbilgin#Ayşe Önbilgin

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