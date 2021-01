Zor yıla umut dolu veda

Her yıl olduğu gibi, 2020’ye de büyük umutla girmiştik. 2020’nin geride bıraktığımız diğer yıllardan daha iyi olmasını dilemiştik. Ama olmadı... Yılın ilk ayları güzel başlamıştı, fakat mart ayı itibarıyla hayatımızı altüst eden koronavirüsle tanıştık. Tüm dünyayı etkisi altına alan bu illet, yaşam şeklimizi tam anlamıyla değiştirdi.



Bilim insanları bu illete karşı aşı geliştirmek için dört koldan çaba içine girdi ve yeni yılın son günlerine yaklaştığımızda bir umut doğdu. Farklı ülkelerin aşıyı bulmasıyla tüm dünya derin bir nefes aldı. Umuyoruz ki aşı sayesinde yaz aylarına kadar sağlık açısından, sonrasında da ekonomik olarak tüm dünya rahatlamış olacak.



Her yılbaşı ertesinde bu sayfada mekanlarda yapılan yılbaşı eğlencelerini sizlerle paylaşıyorduk. Bu yıl zorunlu bir şekilde tüm dünya yeni yılı evinde kutladı. Cemiyet hayatının renkli isimleri de başta İstanbul, Bodrum ve Londra olmak üzere farklı yerlerde yeni yılı aileleriyle karşıladı.

Haberlere “koronavirüs” yazmayacağım günlerin özlemiyle herkesin yeni yılını kutluyorum...



Emel-Nejdet Ayaydın / İstanbul



Ayaydın Miroglio şirketinin yöneticisi Nejdet Ayaydın, her yıl olduğu gibi bu yılbaşını da İstanbul’daki evinde geçirdi. Ailesine düşkünlüğüyle tanıdığımız Ayaydın, çocukları ve eşiyle aynı masada olmanın kendisi için en güzel yeni yıl kutlaması olduğunu belirtti.



Sanem Tezman / İstanbul



Tezman Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ralf Tezman’ın zarif ve güzel eşi Sanem Tezman 2021’i ailesiyle karşılarken, yeni yıl dileklerini sosyal medya aracılığıyla paylaştı.



Evelize-Hakan Kosif / İstanbul



Kosifler Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kosif’in oğlu Hakan Kosif ve Brezilyalı gelini Evelize Kosif, yeni yıla üç çocukla birlikte İstanbul’daki evlerinde girdi. Yılbaşı gecesi Brezilya’da olmayı planlayan Evelize Hanım, ülkedeki koronavirüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle İstanbul’da kalmayı tercih etmiş.



Özdem Gürsel-Mehmet Yemeniciler / İstanbul



Tabanlıoğlu Mimarlık’ın ortaklarından Özdem Gürsel, bir süre önce gönlünü işadamı Mehmet Yemeniciler’e kaptırmıştı. Yeni yılı sevgilisi Mehmet Bey’le baş başa karşılayan Özdem Hanım, o anı sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla ölümsüzleştirdi.



Elif-Kerem Gönlüm / Londra



Bir süre önce çocuklarının eğitimi nedeniyle Londra’ya taşınan Elif-Kerem Gönlüm çifti, yeni yılı kısıtlamalar eşliğinde bu şehirde karşıladı. Yeni yıl beklentilerini de aşağı çeken çift, sevdikleriyle bir arada olmanın kendileri için yeterli olduğunu söyledi.



Nefise Karatay-Yusuf Day / Abant



Nefise Karatay, işadamı eşi Yusuf Day ve kızlarıyla birlikte Abant Masal Evleri’nde şehirden uzak bir ortamda yeni yıl kutlaması yaptı. Şehrin kaosundan bir an olsun uzaklaşmak isteyen çift, yeni yıl mesajlarını sosyal medyadan paylaştılar.



Kardelen-Erdal Acar / Çeşme



İşadamı Erdal Acar, yılbaşı gecesi güzel eşi Kardelen Acar ve üç çocuğuyla birlikte Çeşme’de bulunan evlerindeydi. Çocuklarıyla oyunlar oynayarak yeni yıla giren Erdal Bey, 2021’i ailesiyle birlikte karşılamaktan fazlasıyla mutlu olmuş.



Pınar Tezcan-Kerem Özçapkın / İstanbul



Eski Türkiye güzellerinden Pınar Tezcan, işadamı eşi Kerem Özçapkın ve üç çocuğuyla yeni yıla İstanbul’da giren isimlerdendi. Yılbaşında bir arada olmanın mutluluğunu yaşayan çift, kısıtlamanın kendileri için hiç sorun olmadığını, evde vakit geçirmeyi seven bir aile olduklarını söyledi.



Gülseven Yılmaz-Mustafa Göçen / Sarıgerme



Göçay Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Göçen, oyuncu eşi Gülseven Yılmaz’la Sarıgerme’de bulunan otellerinde karşıladı yeni yılı... Yıl boyunca otelin kral dairesini kendileri için ikametgâh olarak kullanan çift, yeni yıla da çocuklarıyla birlikte sakin bir ortamda girdi.



Cansen Yeni-Burak Kut / İstanbul



Popstar Burak Kut ve doktor eşi Cansen Yeni Kut, yılbaşı gecesi çocuklarıyla birlikte İstanbul’daki evlerinde kalmayı tercih etti. Normalde de yeni yıl ve özel günleri ailece evde kutlayan çift için bu kısıtlama sorun olmamış.



Eftelya-Ferruh Taşdemir / Miami



Taşdemir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferruh Taşdemir, eşi Eftelya Hanım’la birlikte yeni yıl öncesi ABD’nin Miami şehrine gitmişti. Yeni evini yılbaşı gecesine hazırlayan işadamı, 2021’e ailesi ve sanatçı dostlarıyla birlikte girdi.