Zor günümde 'paramı verin' diye tutturdu! Alişan'ın bahsettiği isim İzzet Yıldızhan mı?

Haberin Devamı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs yüzünden kaybeden Alişan ölüm haberiyle sarsılmıştı. Ünlü türkücü kardeşinin yoğun bakımda olduğu günlerde Hülya Avşar, Demet Akalın ve Çağla Şıkel gibi isimlerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Alişan o dönem yaşadığı bir hayal kırıklığını Günaydın'a şu sözlerle anlattı:

"Yaz boyu Selçuk'un aldığı 30-40 tane düğün ve konser vardı. Onları iptal etmiştim. Paralarını iade ettim. Ama bir sanatçı var, onunla yaşadığım olayı asla unutmayacağım. Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Organizatör başka bir şarkıcıyla anlaşmış. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Ben de kuzenimi arattırdım ve 'Para bende, çıksın pazartesi vereceğim' dedim. Zaten dünya başıma yıkılmış, gözüm hiçbir şey görmüyor. Ama ısrar etti ve ben parasını o haldeyken yolladım. O şekilde çıkıp konser verdi. Aylar sonra menajeri aradı, 'Bir daha beni gördüğü yerde selam vermesin' dedim. O da 'Sanatçının haberi yok, ben yaptım' diye cevap verdi. Ama sanatçının haberi olmadan menajerinin asla böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Selçuk'un ölümünden sonra herkes bana destek oldu. Bir tek bu olayı unutmuyorum."

Haberin Devamı

Alişan'ın röportajda bahsettiği kişinin İzzet Yıldızhan olduğu iddia edildi.

2.Sayfa programında gündeme gelen haberde şu ifadelere yer verildi;

Alişan'ın ismini sakladığı isim İzzet Yıldızhan! Eski dostunun bu tavrına sinirlenen Alişan, İzzet Yıldızhan'ı sosyal medyadan takipten çıkarıp engelledi. Yıldızhan'ın menajeri 'sanatçımın bundan haberi yok' dedi.

Alişan kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktığında gözyaşlarına boğulmuştu.