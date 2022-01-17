Zor günümde 'paramı verin' diye tutturdu! Alişan'ın bahsettiği isim İzzet Yıldızhan mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Memur olmak isteyenler dikkat İşte yeni açılan kadrolarMemur olmak isteyenler dikkat! İşte yeni açılan kadrolar#Memur
Hülle transferi dendi, Süper Lige gitti Galatasaray göndermişken neden transfer edildiHülle transferi dendi, Süper Lig'e gitti! Galatasaray göndermişken neden transfer edildi?#Erencanyardımcı
Tarihi bir yıl yaşanmıştı İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...Tarihi bir yıl yaşanmıştı! İşte kripto paralarda 2022 senaryoları...#Kripto Para Piyasası
Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldüAvrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü#COVID-19
Acil servis doktoru tutuklandı Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüzAcil servis doktoru tutuklandı! Kundaklama, sahipsiz hayvan öldürme şimdi de tecavüz#Uşak
Bakan Koca paylaştı İşte il il haftalık vaka sayıları...Bakan Koca paylaştı! İşte il il haftalık vaka sayıları...#Koronavirüs
Önce peçeteye sonra hastaya... Sahte aşı skandalı böyle ortaya çıktıÖnce peçeteye sonra hastaya... Sahte aşı skandalı böyle ortaya çıktı!#İtalya
Yeni yılda tarife değişmişti Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyorYeni yılda tarife değişmişti! Elektrik faturaları nasıl hesaplanıyor?#Elektrik Faturası
İstanbul için yeni kar uyarısı Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkatİstanbul için yeni kar uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bu günlere dikkat#Meteoroloji
Tıp tarihine geçti Türkiyede ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşındaTıp tarihine geçti! Türkiye'de ilk: Kendim 39, kollarım 12 yaşında#Cihan Topal
Parası yetmedi, kredi çekti onu da kaptırdı Kolay para kazanayım derken hayatı kâbusa döndüParası yetmedi, kredi çekti onu da kaptırdı! Kolay para kazanayım derken hayatı kâbusa döndü#Kocaeli
Pandemi resmen onlara yaradı... İsim isim açıklandıPandemi resmen onlara yaradı... İsim isim açıklandı#Koronavirüs
Cep üssü Türkiye Devler geliyorCep üssü Türkiye! Devler geliyor#CES
Salgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandıSalgında bağışıklığa en zararlı besin maddesi açıklandı!#Koronavirüs
Putin işaret fişeğini yaktı NATO ve ABD alarma geçtiPutin işaret fişeğini yaktı! NATO ve ABD alarma geçti!#RUSYA
HABERLERKelebek Haberleri Magazin Haberleri

Zor günümde 'paramı verin' diye tutturdu! Alişan'ın bahsettiği isim İzzet Yıldızhan mı?

#Alişan#İzzet Yıldızhan#Selçuk Teştaş
Zor günümde paramı verin diye tutturdu Alişanın bahsettiği isim İzzet Yıldızhan mı

Koronavirüs nedeniyle kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan yaşadığı zor günleri anlattı. Sanatçı dostlarından büyük destek aldığını belirten Alişan, bir meslektaşının 'konserden önce paramı verin' tepkisine çok üzüldüğünü söyledi. O sanatçının İzzet Yıldızhan olduğu iddia edildi.

Haberin Devamı

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs yüzünden kaybeden Alişan ölüm haberiyle sarsılmıştı. Ünlü türkücü kardeşinin yoğun bakımda olduğu günlerde Hülya Avşar, Demet Akalın ve Çağla Şıkel gibi isimlerin kendisini hiç yalnız bırakmadığını söyledi.

Alişan o dönem yaşadığı bir hayal kırıklığını Günaydın'a şu sözlerle anlattı:

"Yaz boyu Selçuk'un aldığı 30-40 tane düğün ve konser vardı. Onları iptal etmiştim. Paralarını iade ettim. Ama bir sanatçı var, onunla yaşadığım olayı asla unutmayacağım. Daha önce anlaştığım bir iş vardı ve sahneye çıkamayacağım için aldığım kaporaları iade edeceğimi söyledim. Organizatör başka bir şarkıcıyla anlaşmış. Kardeşimin vefatının 12'nci günüydü, bu şarkıcının menajeri kuzenimi arayıp 'Sanatçım parasını almadan sahneye çıkmıyor' dedi. Ben de kuzenimi arattırdım ve 'Para bende, çıksın pazartesi vereceğim' dedim. Zaten dünya başıma yıkılmış, gözüm hiçbir şey görmüyor. Ama ısrar etti ve ben parasını o haldeyken yolladım. O şekilde çıkıp konser verdi. Aylar sonra menajeri aradı, 'Bir daha beni gördüğü yerde selam vermesin' dedim. O da 'Sanatçının haberi yok, ben yaptım' diye cevap verdi. Ama sanatçının haberi olmadan menajerinin asla böyle bir şey yapamayacağını biliyorum. Selçuk'un ölümünden sonra herkes bana destek oldu. Bir tek bu olayı unutmuyorum."

Haberin Devamı

Alişan'ın röportajda bahsettiği kişinin İzzet Yıldızhan olduğu iddia edildi.

2.Sayfa programında gündeme gelen haberde şu ifadelere yer verildi;

Alişan'ın ismini sakladığı isim İzzet Yıldızhan! Eski dostunun bu tavrına sinirlenen Alişan, İzzet Yıldızhan'ı sosyal medyadan takipten çıkarıp engelledi. Yıldızhan'ın menajeri 'sanatçımın bundan haberi yok' dedi.

Gözden Kaçmasın

İzzet Yıldızhan kendini savundu: Ben hesapsız, içimden geldiği gibi konuştumİzzet Yıldızhan kendini savundu: Ben hesapsız, içimden geldiği gibi konuştum
#İZZET YILDIZHAN#HANDE YENER
Alişan, kardeşi Selçuk Tektaşı yalnız bırakmıyorAlişan, kardeşi Selçuk Tektaş'ı yalnız bırakmıyor
#ALİŞAN#SELÇUK TEKTAŞ

Alişan kardeşinin vefatından sonra ilk kez sahneye çıktığında gözyaşlarına boğulmuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alişan#İzzet Yıldızhan#Selçuk Teştaş

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki

BAKMADAN GEÇME!

Avrupalılarda 3te 1, Afrikalılarda 10da 8... Covidi hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

Avrupalılarda 3'te 1, Afrikalılarda 10'da 8... Covid'i hafif geçirenlerin sırrı çözüldü: Bu varyant bambaşka

#COVID-19
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

A’dan Z’ye 12 aylık bitki bakımı rehberi

#Bitki