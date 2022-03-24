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Zor günleri geride bırakan Alişan ile Buse Varol sitem etti: Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz

#Alişan#Buse Varol#Buse Tektaş
Zor günleri geride bırakan Alişan ile Buse Varol sitem etti: Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz

Ayrılığın eşiğinden dönen Alişan ve Buse Varol, zor günleri geride bıraktı. Çift, önceki gün katıldıkları lansmanda evlilikleriyle ilgili soruları yanıtladı.

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Alişan ve Buse Varol, “Krizi fırsata çevirdiler” haberleri için sitemli konuştu.

Alişan, “Bunu yapanlar var, o yüzden herkesi aynı kefeye koyuyorlar. Ama bize bunu yakıştırmaları bizi üzüyor. Çok paraya ihtiyacımız varmış da kavga haberi çıkarmışız, ondan sonra işler güçler gelince barışmışız; saçma sapan işler” dedi.    

Buse Varol da “Bizim iki çocuğumuz var. Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz herhalde. Ama insanların ne düşündüğü benim gerçekten zerre kadar umurumda değil. Bu bizim hayatımız” diye konuştu.

Zor günleri geride bırakan Alişan ile Buse Varol sitem etti: Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz

ÖNEMLİ OLAN TEKRAR BİR ARADA OLMAMIZ
Kardeşinin vefatı nedeniyle zor günlerden geçtiğini söyleyen Alişan şunları söyledi:
“Normal olmayan şeyler yaşadım. Ben sevdiğim insanla evlendim. Zaman zaman böyle şeyler yaşayabiliriz, önemli olan bunların çözülebilmesi ve tekrar bir arada olmamız.”

Ünlü şarkıcı, “İkinci baharınızı mı yaşıyorsunuz?” sorusuna “Biz hep bahardık” diye karşılık verdi. Buse Varol bununu üzerine “Vay, bak bunu beğendim” dedi.
Zor günleri geride bırakan Alişan ile Buse Varol sitem etti: Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz

Alişan ve Buse Varol, CaddeYıldız Mobilya’nın Oasis Cadde AVM’deki mağazasında düzenlenen yeni koleksiyon lansmanına katıldı. CaddeYıldız Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Yıldız’la koleksiyon hakkında sohbet eden çift, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

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NELER OLMUŞTU?

Alişan ile Buse Varol 2018 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturdu. Çiftin ilk çocukları Burak 2019 yılında dünyaya geldi. 2020 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına aldılar.

KARDEŞİNİ KAYBETTİ

Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz temmuz ayında Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Selçuk Tektaş'ın ölümü Alişan ile Buse Varol'un evliliğini sekteye uğrattı. İkili bir süre yan yana gelmemeye dikkat etti.

Zor günleri geride bırakan Alişan ile Buse Varol sitem etti: Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz

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AİLE İLE KUTLAMA

Eliz'in 1 yaş doğum gününde Alişan ile Buse Varol arasındaki kriz iyiden iyiye ayyuka çıktı. Alişan partiye katılmak yerine kızının yeni yaşını annesinin evinde yeğenleri ve yengesi ile kutladı.

'KRİZ YOK'

Varol, yaptığı açıklamada 'Beni kimse eve çağırmadı' diyerek krizin devam ettiği mesajını verdi. Çok geçmeden de alyansını çıkardı.

Alişan ayrılık soruları ile ilgili "Boşanmıyoruz" dedi, Buse Varol ise "Yüzük bir gösterge değil, kriz yok" açıklamasını yaptı.

Zor günleri geride bırakan Alişan ile Buse Varol sitem etti: Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz

14 ŞUBAT PAYLAŞIMI DA YOK

Evliliklerinden bebek haberine, doğum videolarından yıl dönümü kutlamalarına kadar her şeyi sosyal medyada takipçileri ile paylaşan çift 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sessiz geçirdi.

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Her iki tarafın da herhangi bir paylaşım yapmaması dikkat çekti.

Daha önce Alişan ile olan tüm fotoğraflarını Instagram'dan silen ve birlikte fotoğraf paylaşmayan Buse Varol "Yeniden bir diziyle anlaştım. Setlere geri dönüyorum, inşallah aralık ayında yeni projeye başlayacağım. Bundan kaynaklı Instagram’ım da bir temizlik yaptım. Sadece kendi fotoğraflarım olsun ve işle ilgili şeyler paylaşayım diye fotoğrafların bazılarını sildim” demişti...

Zor günleri geride bırakan Alişan ile Buse Varol sitem etti: Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz

HAFTALAR SONRA İLK PAYLAŞIM

Sık sık imaj değişikliğine giden Buse Varol, çok geçmeden alyansını yeniden parmağına taktı. Çift pazar gününü birlikte geçirdi. Aralarındaki buzları eriten ikili evliliklerine ikinci bir şans verdi. Buse Varol, eşi Alişan'la çekildikleri bir fotoğrafı kalp emojisiyle paylaştı. Alişan da eşinin paylaşımını kendi hesabında yayınladı.

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Zor günleri geride bırakan Alişan ile Buse Varol sitem etti: Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz

Günler sonra gittikleri AVM'de el ele görüntülenen çiftten Alişan, 'Bizi bize bırakın, biz hallederiz' demiştik, hallettik! Uzun zaman olmuştu dışarı çıkmayalı, bir nefes alalım dedik' sözleriyle sorunları aştıklarını duyurdu.

Zor günleri geride bırakan Alişan ile Buse Varol sitem etti: Aklı başında olan insanlar bunları yapmaz

 

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#Alişan#Buse Varol#Buse Tektaş

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