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Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var!

#Zoe Kravitz#MET Gala#Channing Tatum Zoe Kravitz
Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

Geçen yıl Covid 19 pandemisi yüzünden iptal edilen geleneksel MET Gala bu yıl sonunda gerçekleşti. Ünlülerin arayı kapatmak istercesine birbirinden iddialı kıyafetlerle katıldığı gala gecesinin yankıları ise aradan geçen bir haftaya rağmen hala sürüyor.

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ŞEFFAF GİYİNENLER ARASINDAYDI
New York'ta düzenlenen MET Gala'nın dikkat çeken konuklarından biri de Zoe Kravitz oldu. Lisa Bonet ve Lenny Kravitz'in kızı olan 32 yaşındaki Zoe Kravitz, gala için tepeden tırnağa şeffaf bir giysi tercih etti. Aslında o gece bu tarz elbise giyen tek konuk da Kravitz değildi. Kendall Jenner ve Irina Shayk'ın da aralarında olduğu başka konuklar da şeffaf giyinmeyi tercih etmişti.

Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

 

ELEŞTİRİYE YANIT VERDİ
Bu tercihi onaylamayan bir sosyal kullanıcısı, Kravitz'in yaptığı sosyal medya paylaşımına bir yorum yaptı. Bu kullanıcı "Neden neredeyse çıplak olduklarını anlamıyorum. O zaten harika. Neden bu tür bir elbise giymek zorunda hissediyor" diye yazdı.  Zoe Kravitz de bu yoruma tepkisiz kalmadı ve sert sayılabilecek bir yanıt verdi. Kravitz, insan bedeninden rahatsız olmak sömürgeleştirme ve beyin yıkamadır. Bu sadece bir beden, hepimizde var" diye yanıt verdi.

Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

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BİRLİKTE OLDUKLARI İLERİ SÜRÜLÜYOR
2019 yılında evlendiği Karl Gusman'dan bu yıl boşanan Zoe Kravitz, MET Gala gecesine, sevgilisi olduğu ileri sürülen Channing Tatum ile birlikte katıldı. İkili, gala boyunca el ele tutuşmamaya özen gösterse de aralarındaki romantik ilişkiyi çok fazla saklayamayıp, tören sonrası partide samimi görüntüler sergiledi. MET Gala gecesinde şeffaf giyinen tek ünlü Zoe Kravitz değildi. Gelin gecenin dikkat çeken konuklarına ve giydiklerine bir kez daha göz atalım.

Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

Kendall Jenner, gecenin en çok ilgi çeken konuklarından biriydi. O da pırıltılı şeffaf bir elbise giydi.

Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

Rus model Irina Shayk şeffaf ve çiçekli kıyafetiyle geceye katıldı.

Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

Emily Blunt'un yarı şeffaf kıyafeti de gecenin ilgi odaklarından biri oldu.

Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

Olivia Rodrigo ve yarı şeffaf kıyafeti.

Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

Jennifer Lopez'in kahverengi elbisesinin etek kısmı şeffaftı.

Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

Swatee'nin kıyafeti de oldukça iddialıydı.

Kendisini açık saçık giyinmekle eleştirenlere sessiz kalamadı: Alt tarafı bir vücut, herkeste var

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Gecenin sürprizi Kim Kardashian'dan geldi. Her zaman iddialı dekolteler giyen Kardashian bu kez yüzünü bile siyahlar içinde gizledi ve yine ilgi odağına dönüştü.

 

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#Zoe Kravitz#MET Gala#Channing Tatum Zoe Kravitz