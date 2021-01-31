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Haber Giriş: 31.01.2021 - 07:50 | Son Güncelleme:

Ziynet Sali, Jennıfer Lopez’e benzetildi

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Ziynet Sali, Jennıfer Lopez’e benzetildi
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ÜNLÜ şarkıcı Ziynet Sali, yaptırdığı makyajla dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez’e benzetildi.

Sanatçının, bu hali sosyal medya kullanıcıları tarafından birçok yoruma neden oldu: “Yerli Jennifer Lopez... Kardeş olsalar bu kadar benzemezler.” Ziynet Sali, daha önce katıldığı bir televizyon programında dünyaca ünlü şarkıcıya benzetilmesi hakkında şunları söylemişti: “Evet, bunu yıllardır duyuyorum. Hatta birçok fotoğraf çekiminde bu benzetmeden kaçmaya çalışıyorum. Bunu lütfen ukalalık olarak algılamayın... Jennifer Lopez’in sanatçı kimliğini çok beğenen birisi değilim. Sahne şovları derseniz harika ama sanat noktasında çok beğenmiyorum.”

Artık herkes
birbirinin
aynısı
Ziynet Sali’nin Jennifer Lopez’e olan benzerliğiyle ilgili sosyal medyada şu yorumlar yapıldı: “Artık herkes birbirinin aynısı, hiç şaşırmadım. Jennifer Lopez’in dolgu yaptırmış haline benziyor. Keşke bu kadar zorlamasaymış. Biz Ziynet Sali’yi kendi olduğu için seviyoruz.”

 

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