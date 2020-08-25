Zeynep Tokuş'un çöp isyanı

Sahilde çöp toplayan 3 genci de sosyal medyasında paylaşan Tokuş, o karelerin altına şu notu düştü: “Bugün ülkemizin bir cennet olduğuna yine şahit oldum. Fakat maalesef cennette yaşadığımızın farkında olmadığımıza da! Bu muhteşem doğanın kirletilmiş öbür yüzünü gürmek için son resme bakın. Ve ellerinde poşetler çöpleri toplayarak cenneti korumaya çalışan 3 melekle karşılaştığım için çok mutluyum.”