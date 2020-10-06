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Zeynep Tokuş'tan zor hareketler
Yıllarca oyunculuk yaptıktan sonra kendisini yogaya veren Zeynep Tokuş, Abdominal masaj olarak bilinen karın hareketiyle izleyenleri adeta şaşı etti.
Deli Yürek dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran eski Türkiye Güzeli Zeynep Tokuş, ekranlardan uzak kalmayı tercih ederek kendisini yogaya verdi. Yoga yaptığı anları sık sık Instagram hesabından da paylaşan 43 yaşındaki Tokuş, son olarak abdominal masaj olarak bilinen bir egzersizi takipçilerine de gösterdi.
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