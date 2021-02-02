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Magazin
Haber Giriş: 02.02.2021 - 08:38 | Son Güncelleme:

Zeynep Tokuş test etti! Yeni tezgah sağlammış...

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Zeynep Tokuş test etti! Yeni tezgah sağlammış...
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Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Hızlandırılmış bir magazin turuyla hepsine 5 dakikada hakim olabilirsiniz.

Sanat ve magazine dair dikkat çeken haberler, son dakika gelişmeleri ve daha fazlası... İşte günlük koşuşturma içinde gözden kaçırmamanız gerekenlerden oluşan magazin ve sanat turu...

Yeni tezgah sağlammış...
Yoga eğitmenliği yapmaya başlayan eski oyuncu Zeynep Tokuş, akrobatik hareketlerini sosyal medyada sergilemeye
devam ediyor. Tokuş, son olarak mutfağında verdiği bu pozu Instagram sayfasına ekledi: “Yeni tezgahımı test ettim, onayladım. Sağlammış!”

Zeynep Tokuş test etti Yeni tezgah sağlammış...

Ev pozu
Eda Taşpınar, hafta sonu yasaklarını evinde geçirdi. Yatağında verdiği mayolu pozu Instagram hesabında paylaşan Taşpınar, fotoğrafın altına İngilizce “Evdeyim” notunu da düştü.

Zeynep Tokuş test etti Yeni tezgah sağlammış...

Ailece kutlama
Aslıhan Doğan, futbolcu eşi Arda Turan için doğum günü kutlaması organize etti. 30 Ocak’ta doğan futbolcuya özel pasta yaptıran Doğan, aile arasında eşinin doğum gününü kutladı. Çift, çocukları Hamza Arda ve Asil Aslan ile hatıra fotoğrafı da çektirdi. Aslıhan Doğan o kareyi kalp emojisiyle Instagram hesabında paylaştı.

Zeynep Tokuş test etti Yeni tezgah sağlammış...

Abla kardeş gibi
Model ve oyuncu Aslıhan Karalar’ın annesi, görenleri şaşkına çevirdi. Instagram hesabından annesi Nuray Karalar ile bir fotoğrafını paylaşan oyuncunun takipçileri, “Abla-kardeş gibisiniz” şeklinde yorumlar yaptı.

Zeynep Tokuş test etti Yeni tezgah sağlammış...

Zeynep’in konuğu
Zeynep Bastık, dijital platformda yayınlanan programının çekimlerini tamamladı. Ünlü şarkıcı, “Zeynep Bastık ve Konukları” adlı programının son çekim gününde Hazar Ergüçlü’yü ağırladı. İki ünlü isim, kamera arkasından fotoğrafları sosyal medyadaki takipçileriyle paylaştı.

Zeynep Tokuş test etti Yeni tezgah sağlammış...

Canım annem iyi ki varsın
Müjgan Ferhan Şensoy ile Derya Şensoy, anneleri Derya Baykal’ın dün olan doğum gününü Instagram’da yaptıkları duygusal paylaşımla kutladılar.

Zeynep Tokuş test etti Yeni tezgah sağlammış...

Müjgan Ferhan Şensoy annesiyle paylaştığı karesinin altına “Canım annem, ışığım, doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın! Seni çok seviyorum!” notunu düşerken, Derya Şensoy da annesiyle bir karesini “Canım annem, en yakın arkadaşım, iyi ki varsın! Seni çok seviyorum” notuyla yayınladı.

Zeynep Tokuş test etti Yeni tezgah sağlammış...

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