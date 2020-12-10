Zeynep Tokuş cesaretini toplayıp karantina odasına girdi

Zeynep Tokuş’un eşi Erdem Yılmaztürk bir süre önce koronavirüse yakalandı. Tedavisi evde devam ediyor. Zeynep Tokuş eşinin kaldığı odayı dezenfekte ederken çekilen videosunu Instagram’da yayınladı. Erdem Yılmaztürk’ün camın ardından kaydettiği görüntünün altına şu notu düştü: “Kocanın karantina odasını temizlemek için cesaretini topla ve tüm özel güçlerini kullan.” Bazı takipçileri ‘Terminatör Zeynep ve makineli tüfeği’ şeklinde espriler yaptı.





