Zeynep Sever Demirel-Volkan Demirel çiftinin kızları Yeda üç yaşında

2009'da Miss Belçika güzellik yarışmasında birinci seçilen Zeynep Sever ile kaleci Volkan Demirel, 2010 yılında evlendi.

Mutlu evlilikleri süren çiftin kızları Yeda, 3 yaşına bastı. İkili, aile arasında gerçekleşen bir organizasyon ile kızlarının yeni yaşını kutladı.

Zeynep Sever Demirel, kızı ile çekilen bu karesini, "İyi ki doğmuş benim dolap farem. Seni çok seviyoruz" notuyla sosyal medya hesabından yayınladı.





Volkan Demirel ise bu kareye, "İyi ki doğdun benim küçük prensesim. Seni çok seviyoruz" notunu düştü.



Çiftin paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.