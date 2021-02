Zeynep Selvili kimdir? Pembe fili düşünme kitabıyla tanınıyor

Zeynep Selvili Çarmıklı, 1987 yılında İzmir’de doğdu. 2005 yılında İzmir Saint Joseph Fransız Lisesinden mezun oldu. Psikoloji bilimine olan ilgisi lise döneminde Princeton ve Georgetown Üniversitelerinde Psikoloji ve Yaratıcı Yazarlık dersleri alarak geçirdiği zamanlarda başladı. 2009 yılında ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Miami Üniversitesini Sinema ve Psikoloji çift ana bilim dalıyla bitirdikten sonra aynı sene ABD’nin New York eyaletinde bulunan New York Üniversitesinin Uygulamalı Psikoloji bölümüne yüksek lisans için kabul oldu. 2012 yılının Mart ayında gerekli standartları sağlaması ve kurul sınavını geçmesi ile birlikte ABD’de Sertifikalı Ruh Sağlığı Danışmanı ünvanına sahip olan Zeynep Selvili Çarmıklı, aynı sene Mayıs ayında Psikolojik Danışmanlık ve Sağlık uzmanlığı bölümünden derece ile mezun oldu.

merikada bulunduğu süre içerisinde Albert Ellis Enstitüsünde Bilişsel ve Davranışçı Terapi ile Anskiyete ve Depresyon Tedavisi ve Davranışsal Aktivasyon; New York Aile Saglığı Enstitüsünde Problem Çözme Tedavisi, Travma Sonrası Terapi, Aile Terapisi, Çocuk ve Ergenlerle Intihar ve Uygulamalı Pozitif Psikoloji başta gelmek üzere çeşitli eğitimler aldı. Aynı zamanda MMPI (Minesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri), 16 PF Kişilik Envanteri, ve Strong İlgi Envanteri olmak üzere kariyer gelişimi, kariyer seçimi danışmanlığı ve kisişel eğitim için dünyada en çok başvurulan psikolojik testlerin eğitimlerini aldı.



İki sene boyunca New York’un önde gelen sağlık kuruluşlarından olan Institute for Family Health’de Bilişsel ve Davranışçı terapi yaklaşımıyla, özellikle uzmanlık alanı olan, depresyon ve anksiyete bozukluklarıyla mücadele eden, yeterli maddi imkanları olmayan ve/veya sigortasız olan ergen ve yetişkinlere süpervizyon altında psikoterapi uyguladı. Psikoterapinin yanı sıra yeterli imkanları olmayan bireylere işsizlik kurumlarının psikoedukasyon hizmeti veren sosyal sorumluluk projelerinde de gönüllü olarak çalıştı.

Zeynep Selvili Çarmıklı, klinik çalışmalarında Bilişsel-Davranışçı Terapi kuramlarını uzmanlığını yaptığı Pozitif Psikoloji kuramları ile birleştirerek, hastalık üzerine odaklanmaktansa, danışanlarının sahip oldukları kaynakların, yeteneklerin, ve güçlü yönlerinin farkına varmalarına, verimli bir şekilde kullanmalarına ve dolayısıyla da daha mutlu ve daha tatmin edici yaşamalarına yardımcı olur.

Zeynep Selvili Çarmıklı, Haziran 2012 itibariyle Türkiye’ye dönüş yapmış ve PsikoNet bünyesinde çalışmaya başladı, 2012-2014 yılları arasında Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu ve ekibi ile birlikte Türkiye’nin internet üzerinden yapılmış ilk psikolojik içerikli programı olan İyi Hissetmek TV’de canlı yayınlar gerçekleştirdi. “İyi hissetmek kendinize borcunuzdur” sloganıyla yola çıkan programda Psikiyatrist Dr. Alp Karaosmanoğlu ile birlikte her hafta izleyicilere ruhsal sağlık konusunda merak ettikleri, kendilerini geliştirmek istedikleri konularla ilgili en çağdaş ve kanıta dayalı bilgileri internet üzerinden ücretsiz olarak ekrana getirdi. İyi Hissetmek TV izleyicileri aynı zamanda ruh sağlığı konusunda merak ettikleri soruları PsikoNet ekibine sorup, yanıt ve bilgi alabildiler. PsikoNet ekibinin hala devam ettiği programı ve Zeynep Selvili Çarmıklı’nın da bulunduğu eski programları YouTube adresinden izlemek mümkün.

Zeynep Selvili Çarmıklı, 2012 yılında Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi Sertifikasyon Eğitimlerini tamamladı. Bir yandan da Bilinçli Farkındalı (Mindfulness) ve Öz-Şefkat konularına odaklandı. Kabul ve Kararlılık Terapisi, Şefkat Odaklı Terapi ve Öz-Şefkat Farkındalık konularında pek çok uluslararası eğitime katıldı. 2017 yılında Türkiye’nin ilk Öz-Şefkatli Farkındalık eğitmeni olmaya hak kazandı ve Bahçeşehir Üniversitesinde 8 haftalık öz-şefkatli farkındalık eğitimi vermeye başladı.

Zeynep Selvili Çarmıklı, halen Julian McNally ve Dennis Tirch’ten aktif olarak konsültasyon alarak teorik eğitimine ve klinik çalışmalarına devam ediyor.