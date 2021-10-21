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Zeynep Korel, annesi Hülya Darcan'dan şikayetçi olmuştu... Mahkeme kararını verdi

#Zeynep Korel#Hülya Darcan#Bergüzar Korel
Zeynep Korel, annesi Hülya Darcandan şikayetçi olmuştu... Mahkeme kararını verdi
Özge Eğrikar

Zeynep Korel’in tehdit ve hakaret iddiasıyla şikayetçi olduğu öz annesi Hülya Darcan hakkında takipsizlik kararı verildi. Savcılık, somut bir delile ulaşılmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya gerek görmedi.

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ANNEM BENİ TEHDİT EDİYOR

Zeynep Korel, babası Tanju Korel’den kalan miras nedeniyle davalık olduğu annesi Hülya Darcan hakkında kendisine tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, şikayet üzerine Darcan hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade veren ünlü oyuncu, aleyhindeki suçlamaları kabul etmedi. Yaklaşık 2 yıldır devam eden soruşturma geçtiğimiz aylarda tamamlandı. Savcılık, delil yetersizliği nedeniyle takipsizlik kararı verdi.

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İFADE VERMEYE GELMEDİ

Savcılığın kararında şöyle denildi: “Alınan tanık ifadesi, Zeynep Korel’in iddialarını doğrulamamaktadır. Zeynep Korel ile avukatı, tanık ifadesine karşı beyanda bulunması için defalarca çağırılmıştır. Birçok kez kolluk birimlerine müzekkere yazılmış, ancak taraflar ifade vermeye gelmemiştir. Zeynep Korel’in yurtdışında ikamet etmesi nedeniyle dosyası sürüncemede kalmıştır. Yapılan inceleme sonucunda Zeynep Korel’in iddialarını destekleyen objektif bir tanık, kamera kaydı ya da başka bir delile ulaşılmamıştır. Darcan hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiştir.” 

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Ne olmuştu?

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Zeynep Korel, babasının ölümünün ardından mahkemeye başvurarak mirasçıların tespitini istemişti. Mahkeme, Tanju Korel’in mirasının iki payını anne Hülya Darcan ve geriye kalan üçer payını da kardeşler Zeynep Korel ile Bergüzar Korel’e bölüştürmüştü. Zeynep Korel, daha sonra payına düşeni almak için izale-i şüyu (ortaklığın giderilmesi) davası açtı.

Darcan’ın avukatı, mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde şöyle dedi: “Zeynep Korel mirasla ilgili haklarının verilmediğine dair basına açıklama yapmıştır. Oysa Hülya Darcan davacıya bir zorluk çıkarmamıştır. Davacı da bir talepte bulunmamıştır. Davacının talep ettiği üzere biz de malların satılıp paylaşılmasını istiyoruz.” Mahkeme, Zeynep Korel’in davasını takip etmemesi üzerine dosyayı işlemden kaldırdı.

Zeynep Korel, annesi Hülya Darcandan şikayetçi olmuştu... Mahkeme kararını verdi

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#Zeynep Korel#Hülya Darcan#Bergüzar Korel

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