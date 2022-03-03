Zeynep Koçak'ın değişimi şaşırttı! '37 kiloydum 56 oldum'

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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Zeynep Koçak, önceki gün Nişantaşı'nda bir mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Koçak, muhabirlerin sorularını cevapladı, değişimi hakkında ilk kez konuştu.

Oyuncu, sosyal medyada ve dijital medyada değişimi hakkında yapılan haberlerle ilgili "Her ay bir haber çıkıyor. Düzenli olarak birileri şok oluyor. Eskiden 37 kiloydum şimdilerde 56 kiloya çıktığım oluyor. Kilo farkı ve ufak dokunuşlar var. Estetiğe karşı değilim" dedi.

DEĞİŞİMİ BEĞENİLDİ

Zeynep Koçak'ın yıllar içindeki değişimi sosyal medya kullanıcıları tarafından beğenildi. Sevenleri "Bambaşka biri olmuş, kilo yaramış" şeklinde yorumlarda bulundu.

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EKRANLARA DÖNÜYOR

Geçtiğimiz yıllarda birçok projelerde boy gösteren oyuncu, iki proje ile setlere döneceğinin müjdesini verdi. Koçak, "İki güzel proje var. Birini kendi yazdığım, bir tanesini de yazıp oynayacağım bir şey. Bu iki proje üzerine çalışıyoruz. İkisi de komedi" dedi.

Koçak, sözlerine; "Evet bayağı bir ara verdim yaklaşık dört sene kadar. Yeni projeler geldi, onları değerlendireceğim. Dört sene ara vermemin özel bir nedeni yok. İyi bir proje olsun diye bekledim sadece. Titiz davrandım bu konuda. Şu ana kadar içime sinmiş hiçbir şey olmamıştı" diye devam etti.