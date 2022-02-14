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Zeynep Kasımlıoğlu'nın kızı Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti

#Zeynep Kasımlıoğlu#Zeynep Dila#Yılmaz Erdoğan
Zeynep Kasımlıoğlunın kızı Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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“Vişne Bahçesi” oyununun galası geçtiğimiz akşam Trump Sahne’de yapıldı. Oyunu izlemeye gelenler arasında bir dönemin ünlü spikeri Zeynep Kasımlıoğlu da vardı. Kasımlıoğlu objektiflere boyu kendisine yetişen kızı Zeynep Dila ile poz verdi.

Zeynep Kasımlıoğlunın kızı Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti

70 kuşla aynı evde

Özbek şarkıcı Şahsenem, evinde 70 kuş ve kaplumbağalarıyla birlikte yaşıyor.

Zeynep Kasımlıoğlunın kızı Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti

Kuş aşkının eşinin muhabbet kuşu ve papağan almasıyla başladığını söyleyen Şahsenem, sokakta bulduğu sakat kuşlara da evinde baktığını belirtti.
Kuşlarının evin içinde özgürce uçtuğunu ifade eden şarkıcı, “Benden kuş satın almak isteyenler oldu, vermedim. Bana göre hiçbir canlı alınıp satılamaz” dedi.

Sürpriz yakın

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Bir süre Amerika’da yaşadıktan sonra Türkiye’ye dönüp Bodrum’a yerleşen Güzide Duran, İstanbul’da görüntülendi.

Zeynep Kasımlıoğlunın kızı Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti

Önceki gün Zorlu AVM’ye giden ünlü model, Bodrum ve İstanbul arasında mekik dokuduğunu söyledi: “Dostlarım, arkadaşlarım hep burada. Onları görmeye, hasret gidermeye sık sık İstanbul’a geliyorum.”
Duran, sürpriz bir projede yer alacağını da açıkladı: “Şu anda görüştüğüm birkaç proje var. Henüz netleşen bir durum olmadığı için bahsetmem doğru olmaz. Ama yakında güzel bir sürprizim olabilir.”

Turneye çıkıyor

3 yıllık aranın ardından geçtiğimiz aylarda tekrar sahnelere dönen Yılmaz Erdoğan, tek kişilik gösterisi “Münaşaka” ile Türkiye turnesine çıkıyor.

Zeynep Kasımlıoğlunın kızı Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti


Ünlü oyuncu, 3 Mart’ta Ankara’da başlayacak turne kapsamında mart ayı boyunca sırasıyla Eskişehir, Kayseri, Konya, Bursa, İzmir, Uşak ve Antalya’da seyirciyle buluşacak.

Yatakta giyindim

Aleyna Tilki önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Otel’de Sevgililer Günü konseri verdi.

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Zeynep Kasımlıoğlunın kızı Zeynep Dila annesinin boyuna yetişti

Gecede basın mensuplarıyla da bir araya gelen Aleyna Tilki, sahneye 10 dakikada hazırlandığını söyledi: “Uyuyordum, kapıyı çaldılar ‘Hadi Aleyna giyin’ diye. Yatakta giyindim. Biraz da hastayım, zehirlenmiştim. 10 dakikada hazırlandım. Eminim bu konuda rekor bendedir. Dizi setinde de çekime
5 dakikada hazırlanırdım.”

Hayatımda ‘insan’ biri yok

Aleyna Tilki, hayatında biri olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi: “Hayatımda biri derken, insan biri yok. Ama ben hep âşığım. Gerçekten aşk kadınıyım. Doğayla ve hayvanlarla aşk yaşıyorum. Beni yaratanla aşk yaşıyorum. Şarkılarımla aşk yaşıyorum. Fakat
bir ilişkim şu
anda yok.”

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#Zeynep Kasımlıoğlu#Zeynep Dila#Yılmaz Erdoğan

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