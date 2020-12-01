Zeynep Dizdar kimdir, kaç yaşında? Zeynep Dizdar hakkında bilgiler

Zeynep Dizdar merak edilen isimler arasında bulunuyor. 14 Temmuz 1976 yılında dünyaya gelen ünlü isim Türk pop müziği yorumcusudur. Vazgeç Gönül, İlle De Sen gibi şarkıları seslendirmiştir.

ZEYNEP DİZDAR KİMDİR?

Zeynep Dizdar, 14 Temmuz 1976 yılında dünyaya geldi. Türk pop müziği yorumcusudur. Dizdar 2020 yılında uzun bir zaman sonra yeni çalışması Kör Kurşun ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Ünlü isim dört yıl gibi uzun bir aranın ardından ilk şarkısını yayınladı.

Dizdar Vazgeç Gönül, İlle De Sen gibi şarkıları seslendirmiştir.