Zeynep Demirel imaj değiştirdi...

Kaleci Volkan Demirel ile 2010 yılında 2009 Miss Belçika" güzeli Zeynep Sever ile nikah masasına oturdu. İki çocuk annesi Zeynep Demirel, şu sıralar corona virüs nedeniyle evden dışarı çıkamıyor.

Vaktini YouTube kanalına video çekerek ve spor yaparak geçiren Zeynep Demirl, imaj değişikliğine gitti.Yıllardır görmeye alışık olduğumuz siyah saçlarını bakır rengine boyayan Demirel, yeni halini Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

Zeynep Demirel'in yeni imajı takipçilerini ikiye böldü. Demirel, saçlarının peruk olduğunu düşünenlere de yanıt verdi:

"İlk şoku atlattıysanız eğer söyleyeyim: peruk değil. Yaptım oldu ve ben çok beğendim. Bu da şu demek 'dünya alem birleşse kimseyi dinlemem'. Alışın zamanla siz de seveceksiniz...