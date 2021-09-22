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Zeynep Cüreklibatır'a en büyük destek dedesi Cüneyt Arkın'dan geldi

#Cüneyt Arkın#Zeynep Cüreklibatır#Kovala
Zeynep Cüreklibatıra en büyük destek dedesi Cüneyt Arkından geldi

Yeyşilçam’ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın’ın torunu Zeynep Cüreklibatır da dedesinin izinden gidiyor.

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Türkiye’nin ilk rap filmi “Kovala”da rol alan genç oyuncuya en büyük destek dedesinden geldi.

Exxen için çekilen “Kovala” filminde Stabil ismiyle bilinen rapçi Dağra Solmaz’ın kardeşini oynayan Cüreklibatır, ilk oyunculuk denemesinde övgü topladı.

Cüneyt Arkın 84 yaşında

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Hande Soral, Melis Sezen ve Ozan Akbaba’nın da rol aldığı filmi çok beğendiğini belirten Cüneyt Arkın bir paylaşım yaparak, “Torunum Zeynep’in ilk filmi ‘Kovala’ Exxen’de yayına girdi. Çok güzeldi, herkesin emeklerine sağlık” dedi.

Cüneyt Arkın'ın hüzünlendiren hikayesi

Sosyal medya hesabından 1960'lı yıllara ait bir fotoğrafını paylaşan Cüneyt Arkın'a takipçileri yorum yağdırdı... Ünlü aktör, "Çok iyi yaşadınız" yorumları üzerine o fotoğrafın hüzünlü hikayesini anlattı.

Zeynep Cüreklibatıra en büyük destek dedesi Cüneyt Arkından geldi

ARTIK YEMEKLERİ ÖNÜME KOYMALARI ÇOK AĞIRIMA GİDERDİ

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"Bu paylaşımın altına çok iyi yaşadınız demişsiniz öyle tabii.
Anlatayım fotoğrafın çekildiği dönemi fakülte yıllarımdı hep çalıştım. İstanbul’da Tıp Fakültesi’nde okurken ilk iki yılımı Sirkeci’de bir otel odasını iki inşaat işçisiyle paylaşarak geçirdim. Ders zamanı okula gider, kalan zamanda da onlarla inşaatlarda çalışırdım.
Bir yanda anatomi dersi, öte yanda inşaat işçiliği.
Stajımı yaptıktan sonra az çok hasta tedavi edebilir duruma geldiğimde hocam Cihan Abaoğlu beni evlere hasta bakıcı olarak göndermeye başladı. Hastanın başında 24 saat bekleyip, acil durumda müdahale etmekti görevim. Fakat tabii yeri geldiğinde adamı tıraş da ediyordum, altını da temizliyordum.
Ayda burs parası olarak 60 lira alırdım. Hasta bakıcı olarak bir eve gittiğim zaman ise günde 15 lira kazanıyordum. Ama ev sahiplerinin artık yemeklerini önüme koymaları çok ağrıma giderdi. İlk paramı aldığımda fırına koşup paranın hepsiyle ekmek aldım. Çiğnemeden yuttum, patlayana kadar yedim. Sonunda da kustum. Ekmekleri görünce açlık korkumu yeniyor, huzur buluyordum. Yıllar sonra bile kaldığım otel odalarında baş ucumdaki komodinin üzerine bir somun ekmek koyar, ancak ona bakarak uyuyabiliyordum..

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#Cüneyt Arkın#Zeynep Cüreklibatır#Kovala