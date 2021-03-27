Zeynep Beşerler'den o soruya tepki! 'Allah korusun o zaman boşanmış olurdum'

Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden Beşerler’e Fazıl Say ve Ece Dağıstan’ın “Evlendikten sonra da ayrı evlerde yaşıyoruz” açıklaması soruldu.

Oyuncu konuyla ilgili “Allah korusun o zaman boşanmış olurdum. Aile dediğin şey aynı çatı altında olmaktır. Yoksa ailenin bir anlamı var mı?” yorumunu yaptı.

Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiası hakkında yaptığı “Ozan Güven çok eski arkadaşımdır. Böyle bir canilik yapabileceğine inanmadım” açıklaması tepki çeken ünlü oyuncu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi:

“Ben Ozan’ı savunmadım. Eğer böyle bir şey yapmışsa ilk ben karşı dururum dedim. Oradan aldı iş başını gitti. Mahkemeye taşınmış bir şey hakkında konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Mahkemede ne sonuç çıkacak bekleyelim. Ona göre hepimiz cephemizi alalım.”

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