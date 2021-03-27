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Haber Giriş: 27.03.2021 - 08:17 | Son Güncelleme:

Zeynep Beşerler'den o soruya tepki! 'Allah korusun o zaman boşanmış olurdum'

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Zeynep Beşerler'den o soruya tepki! 'Allah korusun o zaman boşanmış olurdum'

Zeynep Beşerler, kız kardeşi Derya Beşerler ve arkadaşlarıyla Armutlu’daki bir mekanda görüntülendi.

Mekan çıkışı muhabirlerle sohbet eden Beşerler’e Fazıl Say ve Ece Dağıstan’ın “Evlendikten sonra da ayrı evlerde yaşıyoruz” açıklaması soruldu.

Oyuncu konuyla ilgili “Allah korusun o zaman boşanmış olurdum. Aile dediğin şey aynı çatı altında olmaktır. Yoksa ailenin bir anlamı var mı?” yorumunu yaptı.

Zeynep Beşerlerden o soruya tepki Allah korusun o zaman boşanmış olurdum

Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiası hakkında yaptığı “Ozan Güven çok eski arkadaşımdır. Böyle bir canilik yapabileceğine inanmadım” açıklaması tepki çeken ünlü oyuncu, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi:

“Ben Ozan’ı savunmadım. Eğer böyle bir şey yapmışsa ilk ben karşı dururum dedim. Oradan aldı iş başını gitti. Mahkemeye taşınmış bir şey hakkında konuşmanın mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Mahkemede ne sonuç çıkacak bekleyelim. Ona göre hepimiz cephemizi alalım.”

O sözleri olay olmuştu.... Destekleyen de var eleştiren de
O sözleri olay olmuştu.... Destekleyen de var eleştiren de!

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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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