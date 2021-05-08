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Haber Giriş: 08.05.2021 - 14:18 | Son Güncelleme:

Zeynep Beşerler ile Derya Beşerler pazara çıktı: Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık, örselendik

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Tam kapanma nedeniyle evden dışarı adım atmayan Zeynep Beşerler ve kardeşi Derya Beşerler, pazarın kurulmasını fırsat bilip alışverişe çıktılar.

Derya Beşerler, ablası Zeynep Beşerler'in pazar halini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.

Derya Beşerler, yaşadıklarını da anlattı:

"Pazar oldukça zor geçti. Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık. Örselendik. Bayağı mücadele ettik ama iyi sebzeler aldık. Çok maceralıydı. Pazarda çok heyecanlandık. Paniğe kapıldık. Ne yapacağımızı unutmuşuz ama çok iyi geldi"

O sırada söze giren Zeynep Beşerler ise "İnsan gördük. Çok güzeldi." dedi.

Zeynep Beşerler ile Derya Beşerler pazara çıktı: Bu işin uzmanları tarafından itildik, kakıldık, örselendik

 

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