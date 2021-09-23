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Zeynep Bastık'ın Harbiye konserinde Reynmen sürprizi

#Reynmen#Zeynep Bastık#Harbiye Konseri
Zeynep Bastıkın Harbiye konserinde Reynmen sürprizi

Zeynep Bastık, Harbiye Açıkhava konserinde sevenlerine sürpriz yaptı, Reynmen’le düet şarkısı “Yalan”ı ilk kez seslendirdi.

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GECENİN SÜRPRİZİ

Zeynep Bastık önceki akşam Harbiye Açıkhava’da dinleyicileriyle buluştu. Sahnede yaklaşık 2.5 saat kalan genç popçu, 30’a yakın şarkı seslendirdi. Konserin
sürprizi ise Reynmen’di.

YAKINDA ÇIKACAK

Zeynep Bastık ve Reynmen, yakında çıkacak “Yalan” adlı düet şarkılarını konserde canlı olarak seslendirdi. Müzikseverlerin ilk kez dinlediği şarkı, alkış topladı.
Geceye damgasını vuran ise ikilinin kıyafet seçimleri oldu. 

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Sahne kostümü deyince akan sular durur.
Şovun ön planda olduğu, günlerce konuşulacak tasarımlar çıkar ortaya.
Genelde yabancı sanatçılar taklit edilirdi, artık video karakterlerine
sıra geldi.
Reynmen gençleri hedef almış olacak ki, “Fortnite” karakteri olarak çıkmış karşılarına.
Allah’tan “Raven olacağım” dememiş...

Zeynep Bastıkın Harbiye konserinde Reynmen sürprizi

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Orkun ÜN yazdı: Modacılar acil göreve

Z kuşağının iyi bildiği “Fortnite” adında bir oyun var. Oyundaki karakter uçaktan atlıyor, paraşütü açılıyor ve indiği arazide maceralarına başlıyor. İşte Reynmen’in kıyafeti o oyundaki karakterlere benziyor. Üstündeki şişme yeleği bir tuşla açılacak; pantolon mu, şalvar mı ne olduğunu anlayamadığım o ‘şey’ de ilk rüzgarda şişecek ve hava yastığı görevi görecek gibi duruyor...

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#Reynmen#Zeynep Bastık#Harbiye Konseri