MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriZeynep Bastık ve Tolga Akış evlilik hazırlığında
GeriMagazin Zeynep Bastık ve Tolga Akış evlilik hazırlığında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Haber Giriş: 05.02.2020 - 10:42,Son Güncelleme:/

Zeynep Bastık ve Tolga Akış evlilik hazırlığında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zeynep Bastık ve Tolga Akış evlilik hazırlığında

Zeynep Bastık, nişanlısı Tolga Akış’la Haziran’da evleniyor. Müzik dünyasının en çok kazanan isimlerinden olan popçu, İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte mütevazı bir törenle nikah masasına oturacak.

Son dönemde yıldızı parlayan Zeynep Bastık, mütevazı yanını özel hayatında da konuşturdu. Tüm yaz boyunca konserden konsere koşan ve geçtiğimiz aylarda yer aldığı reklam filmiyle 2 milyon lirayı cebine koyan ünlü şarkıcı, servetlik kazancına rağmen şaşaalı bir düğünden kaçındı.

Nişanlısı Tolga Akış ile Haziran'da evleneceğini açıklayan 26 yaşındaki popçunun lüks bir otel yerine İstanbul yakınlarındaki bir çiftlikte dünyaevine gireceği öğrenildi. Bastık, ailesiyle yakın dostlarının katılacağı sade düğün töreniyle bir ömür mutluluğa 'evet' diyecek.

Zeynep Bastık ve Tolga Akış evlilik hazırlığında


 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (05.02.2020)
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle