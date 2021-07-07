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Haber Giriş: 07.07.2021 - 20:51 | Son Güncelleme:

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, Tolga Akış ile bu akşam evlendi. Ünlü çifti bu güzel gününde ünlü dostları yalnız bırakmadı.

Zeynep Bastık, reklamcı ve aynı zamanda menajeri olan sevgilisi Tolga Akış ile dünyaevine girdi.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi


NİKAH ŞAHİDİ OĞUZHAN KOÇ
Çiftin nikahına katılanlar arasında Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti de vardı. Oğuzhan Koç, aynı zamanda çiftin nikah şahitliğini de üstlendi.
Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi


NİKAHTAN FOTOĞRAFLAR
Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

Berfu-Eser Yenenler

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

Nikah öncesi basın mensuplarının karşısına çıkan Zeynep Bastık " Çok büyük bir heyecan içerisindeyim. Umarım dostlarımızla güzel bir gece geçiririz" dedi.
Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi


Zeynep Bastık, nikah öncesi düzenlediği bekarlığa veda partisini sosyal medya hesabından yayınladı.

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi

"ÇOK HEYECANLIYIZ"
Geçtiğimiz hafta Nişantaşı'nda objektiflere takılan Zeynep Bastık, "Ailecek çok heyecanlıyız. Düğün Çeşme'de olacak. İlişkimiz de zaten ilk orada başlamıştı. Biraz anlamlı olsun istedik" demişti.

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