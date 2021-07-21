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Haber Giriş: 21.07.2021 - 09:56 | Son Güncelleme:

Zeynep Bastık: Düğündeki en sevdiğim kare

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Zeynep Bastık: Düğündeki en sevdiğim kare

ŞARKICI Zeynep Bastık önceki gün sosyal medya hesabında hayranlarının sorularını yanıtladı.

28 yaşına bastığı gün menajeri Tolga Akış’la evlenen Bastık, düğündeki en sevdiği fotoğrafı yüzük emojisi eşliğinde paylaştı.

Ünlü şarkıcı, “Eşinizle yaş farkınız ve size aldığı hediye nedir?” sorularına şu yanıtı verdi:

“Yaş farkımız 9. Düğün hediyesini söylemiyim. Fakat doğum günü hediyesi bisiklet aldı.”

Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... Düğüne ünlü akını
Zeynep Bastık ile Tolga Akış evlendi... Düğüne ünlü akını

Bastık, yurtdışı konserleriyle ilgili de şunları söyledi:

“Geçen seferden daha geniş bir yurtdışı turnesine çıkacaktım. Avrupa, Amerika, Türki Cumhuriyetler ve Rusya planım vardı. Fakat pandemi belirsizliğinden dolayı bu turneyi 2022 ilkbaharına erteledik. Ocak ayında sadece Amerika’da sahne alacağım.”

Zeynep Bastık: Düğündeki en sevdiğim kare

 

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