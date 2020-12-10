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Haber Giriş: 10.12.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Zeynep Alkan: Kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir şeyler yapmak istiyorum

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Zeynep Alkan: Kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir şeyler yapmak istiyorum
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Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızları Zeynep Alkan (22), önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Zeynep Alkan, babası ile ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu.

Zeynep Alkan, Nişantaşı'nda bir AVM'de ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Pandemi döneminde oyunculuğunu geliştirmek için uğraş verdiğini söyleyen Alkan'ın, babası hakkında yaptığı açıklama şaşırttı.

Alkan, "Babam kendi işiyle uğraşıyor, ben kendi işimle. İstemiyorum açıkçası 'Hamdi Alkan'ın kızı' olarak bir şeyler yapmayı. Kendi ayaklarımın üzerinde durarak, bir şeyler yapmak istiyorum" dedi.

Zeynep Alkan, Amsterdam'da eğitim alıyordu. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle evine gelmek isteyen Alkan, uçuş yasağı nedeniyle Türkiye'ye dönememişti. Pandeminin ilk dönemlerinde İtalya ve Hollanda’da bulunan Zeynep Alkan, “Hollanda ve İtalya’da sürekli kademeli olarak karantina uygulanıyor. Burası daha rahat, ben de artık buradayım. İstanbul’da kalacağım” şeklinde konuşmuştu.

Zeynep Alkan: Kendi ayaklarımın üzerinde durarak bir şeyler yapmak istiyorum


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