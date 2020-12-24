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Haber Giriş: 24.12.2020 - 08:18 | Son Güncelleme:

Zerrin Tekindor kanguru besledi

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Zerrin Tekindor kanguru besledi
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Bir süredir Avustralya’da olan Zerrin Tekindor, sosyal medya hesabında eğlenceli anlarını paylaşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu önceki gün de Sidney’de kanguru beslerken çekilen karelerini Instagram hesabına yükledi.

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Zerrin Tekindor, bir süredir Avustralya’da tatil yapıyor.

Zerrin Tekindor kanguru besledi

Tatilden eğlenceli karelerini takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen ünlü oyuncu önceki gün Sidney’de kanguru besledi.
Zerrin Tekindor kanguru besledi

Oyuncu kanguruları elleriyle beslediği o anları da Instagram hesabına yükledi. Bu kareler yaklaşık 80 bin beğeni aldı.

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