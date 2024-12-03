Zengin kocayı garantiledi, gözünü daha yükseklere dikti

Haberin Devamı

Böyle bakıldığında gözlerini yeni hayatına ve kocasına dikmiş gibi görünebilir. Ama onun gözü daha yükseklerde... Elbette yakın bir gelecekte dünyanın en zengin insanlarından birinin soyadını taşıyacak ama onun evlenmekten başka büyük bir hayali daha var.

Söylediğine göre de bunu gerçekleştirmek üzere. Yani onu yakın zamandaki düğünü kadar bu büyük hayali için yaşadığı geri sayım da heyecanlandırıyor.

ASTRONOT KIYAFETİ GELİNLİKTER ÇOK HEYECANLANDIRIYOR

Sözünü ettiğimiz bu kişi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ile evlenmeye hazırlanan televizyoncu ve çocuk kitapları yazarı Lauren Sanchez.

İkinci evliliğini yapmaya hazırlanan 54 yaşındaki Sanchez, yakın zamandaki düğünü için heyecanlı elbette. Ama onu heyecanlandıran bambaşka bir durum daha var. Bir yandan gelin olmaya hazırlanırken diğer yandan da astronot kıyafeti giymek için gün sayıyor.

Haberin Devamı

Lauren Sanchez bunu da ünlü model Ashley Graham'ın sunduğu bir programda konuk olduğu sırada açıkladı. Moda dünyasında büyük beden kadınların sözcüsü olarak tanınan Graham ile Sançhez hayallerinden ve bunları gerçekleştirmekten söz etti programda.

Sanchez, bir ömürlük hayali ile ilgili soru sorulduğunda heyecanını saklayamadan bir açıklama yaptı. "En büyük hayalimi gerçekleştirmek üzereyim. Yakında uzaya gideceğim. Bu, küçük bir kız olduğumdan beri hayalini kurduğum bir şeydi. Ama asla günün birinde gerçekleştirebileceğimi düşünmemiştim" diye konuştu.

Aslında Lauren Sanchez'in uzaya gitme hayali de boşuna değil. Çünkü kendisi zaten gökyüzüne alışkın. Çünkü aynı zamanda bir pilot, kendi helikopterini kendi kullanıyor.

NİŞANLISI DA UZAY GEZGİNİ OLMUŞTU

Bu arada nişanlısı Jeff Bezos'un da daha önce bir uzay seyahati yaptığını hatırlatalım. Bu durum da Lauren Sanchez'e hayalini gerçekleştirme konusunda bir ilham kaynağı da oldu.

Haberin Devamı

Sanchez uzay seyahatinde kendisine bir grup harika kadının da eşlik edeceğini saklamadı.

Bu arada Lauren Sanchez, bu uzay yolculuğunun ayrıntılarını yakın bir gelecekte açıklayacak. Sanchez, People dergisine yaptığı açıklamada bu konuda şunları söyledi "Henüz net tarihi açıklamadık.Gelecek aylarda da benimle birlikte uzaya gidecek olan kadroyu açıklayacağız."

Bu arada küçük bir not... Lauren Sanchez'in uzay yolculuğu 2022 yılından bu yana planlanıyor.

DÜĞÜN HAZIRLIKLARI BİTMEK BİLMEDİ

Eski evliliğinden üç çocuk sahibi olan Lauren Sanchez, geçtiğimiz ay da Hota Kotb'un sunuculuğuna veda etmeye hazırlandığı Today (Bugün) adlı programa katıldı.

Haberin Devamı

Orada da Kotb ile diğer sunucu Savannah Guthrie'nin sorularını yanıtladı.

İki sunucu Lauren Sanchez'e evlilik hazırlıklarıyla ilgili bir soru yöneltti. 55 yaşındaki Sanchez de bu soruya şöyle yanıt verdi: "Gelinliğim için gerçekten heyecanlıyım. Bütün diğer gelin adayları gibi."

Sanchez o programda belli bir yaşa gelmiş, başından bir evlilik geçmiş üç çocuk annesi bir kadın olarak şu andaki hayatını da değerlendirdi...

"20'li yaşlarımdayken hayatın 50 yaşında bittiğini düşünürdüm. Ama hayat yeni başlıyor" diye konuştu Sanchez.

Sonra da kendisi gibi düşünen hemcinslerine şu sözlerle seslendi: " Bakın anlatayım hanımlar, hiç öyle değil. Hayat bitmiyor, yeni başlıyor. Giderek daha iyi bir hale geliyor. Kadınlar, 50 yaşına gelmenin nasıl bir şey olduğunu sorduğu zaman onlara her şeyin daha yeni başladığını söylüyorum."

Haberin Devamı

GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Dünyanın en ünlü ve zengin iş insanlarından biri olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez, son birkaç yıldır çok konuşulan ünlü çiftler arasında yer aldı.

Bunun öncelikli nedeni çiftin geçen yıl nişanlanmasıydı. Bezos ve Sanchez, bu mutlu haberi duyurduktan sonra da soluğu tatilde aldılar.

İş insanının yarım milyar dolarlık yatı Koru ile tatile çıkan çift, neredeyse bütün yaz mevsimini de mavi sularda gezip eğlenerek geçirdi.

Amazon'un kurucusu olan Jeff Bezos ile Lauren Sanchez hakkında en çok konuşulan ayrıntı geçmişteki evlilikleri.

İleri sürülenlere göre Bezos ile Sanchez ilişkiye başladıklarında ikisi de tam olarak bekar değildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Geçen yıl bu görüntüyle bütün kuralları yıkmıştı... Herkes nefesini tuttu onu bekliyor Haberi görüntüle

AŞKLARI BİR İHANETLE BAŞLADI

Bezos, ilk eşi MacKenzie Scott ile boşanma aşamasındaydı. Sanchez ise eski eşi Patrick Whitesell ile evliydi.

Bir başka çarpıcı ayrıntı daha verelim. Aslında Bezos ile Sanchez eski eşleriyle evli oldukları sırada ailece de görüşüyorlardı.

Lauren Sanchez ise Bezos ile ilişkisine ilk eşiyle evliyken başlamıştı. İlişki ilerleyince Whitesell'e kendisini arkadaşıyla aldattığını itiraf etti.

Bir not daha... Sanchez ile Bezos'u tanıştıran da sosyetik güzelin eski kocası Whitesell oldu.

O tanışmanın ardından Bezos, Whitesell ve Sanchez üç arkadaş olarak görüşmeye ve çeşitli ortamlarda birlikte vakit geçirmeye başladı.

Ama üç kişinin arkadaşlığı olarak başlayan bu durum bir süre sonra Bezos ile Sanchez'in yakınlaşmasıyla sona erdi.

İLK EŞİNİ VERDİĞİ TAZMİNATLA ZENGİN ETTİ

Bu arada çiftle ilgili konuşulan başka bir ayrıntı daha var. O da Bezos'un boşandığı ilk eşiyle evlilik anlaşması yapmadığı için o dönemde epey bir maddi kayıp yaşadığı.

Öyle ki eski eş MacKenzie, boşanmanın ardından aldığı tazminatla dünyanın en zengin insanları arasına girdi.

İşte bu yüzden söylenenlere göre Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile evlenmeden önce bir anlaşma imzalamaya karar verdi. Böylece 138 milyar dolarlık servetini garanti altına almış olacak.

Tabii bu arada sanılmasın ki Lauren Sanchez de tamamen parasız. Elbette nişanlısıyla karşılaştırılamaz ama onun da kendi edindiği bir serveti var.

Lauren Sanchez'in Black Ops Aviation adlı havadan video çekimleri yapan bir firması bulunuyor. Bunun yanı sıra Washington'da da 6.2 milyon dolar değerinde bir malikanesi bulunuyor.

Lauren Sanchez, yakın zamanda dünyanın en zengin ikinci adamı olarak bilinen Jeff Bezos ile evlenecek. Her ne kadar Bezos, servetini korumak için evlilik anlaşması imzalanmasını istiyorsa da boşansalar bile Sanchez, bu işten eli boş ayrılmayacak. Ayrıca yıllar boyunca çalışıp kendi işini kurup servetini de edindi bile. Ama Sancnez'in hayatı hep böyle değildi, bunu da saklamıyor zaten. Bugün büyük bir zenginlik içinde yaşayan Sanchez, New Mexico'da Albuquerque kentinde mütevazı bir evde büyüdü.. Bir süre önce oraya yaptığı ziyareti de sosyal medya hesabından paylaştı.