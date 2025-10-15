Zengin kocası uğruna adını ve dinini bile değiştirmişti... Boşandı ve yine çalışmaya başladı... Onun yaşadığı 'tersine' peri masalı!

Haberin Devamı

Çok zengin ve çok nüfuzlu kocasıyla evlenmek için adı dahil her şeyini değiştirdi... Dinin değiştirip İslamiyete geçti, yeni bir isim aldı, belki de o güne kadar sadece uzaktan tanıdığı bir kültüre dahil oldu.

Bunun sonucu olarak zengin, nüfuzlu ve yakışıklı kocasıyla refah içinde bir hayat sürdü... Bu arada iki de çocuk sahibi oldu.

Ama bu yeni hayatı yani evliliği sadece 9 yıl sürdü... Kocasından boşandı ve eski hayatına döndü. Buna yeniden çalışmaya başlamak da dahil!

MODELDİ PRENSES OLDU... SONRA YİNE MODELLİK YAPMAYA BAŞLADI

Bu ilginç öykünün kahramanı, bir zamanlar moda dünyasında fırtına gibi esen Kendra Spears.

Haberin Devamı

Ya da Pakistan kökenli İngiliz vatandaşı Prens Rahim Ağa Han ile evlendikten sonra aldığı isimle Prenses Salwa.

Şu anda 37 yaşında olan Kendra Spears ya da Prenses Salwa, bir dönem podyumdan podyuma koşup ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak kamera karşısına geçiyordu. El üstünde tutulan bir modeldi başka bir deyişle.

Sonra Prens Rahim Ağa Han ile tanıştı. Birbirlerine aşık oldular ve evlilik kararı geldi.

EVLİLİKLE BİRLİKTE HAYATI DEĞİŞTİ

Bu evlilikle birlikte kendisi de tepeden tırnağa değişti. Önce Müslüman olup Salwa adını aldı. Elbette mesleği olan modelliğe de veda etti.

Bu arada evliliğinden iki erkek çocuk dünyaya getirdi. Ama 2022 yılında Salwa ile Rahim Ağa Han'ın evliliği bitti.

Boşanmanın ardından Salwa yine Kendra Spears oldu ve eski mesleğine döndü.

Hatta geçtiğimiz hafta gerçekleşen Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı. Chanel firmasının yeni koleksiyonuna ait giysileri tanıtan modeller içinde yerini aldı.

Gözden Kaçmasın İki evladını ve kocasını ardı ardına kaybetti... Bütün acılarını kendisiyle aynı adı taşıyan torununun gülen yüzü dindiriyor Haberi görüntüle

Haberin Devamı

GÖSTERİŞLİ EVLİLİĞİN HATIRASI İKİ ERKEK ÇOCUK OLDU

Doğrusu Kendra Spears ile Prens Rahim Ağa Han'ın evlilik töreni de gayet gösterişli olmuştu...

Çift önce İsviçre'de Cenova Gölü kıyısında damadın geleneklerine uygun bir Müslüman töreniyle nikah kıydı. Ardından kutlamalar Bellerive Şatosu'nda devam etti. Bu şekilde Spears ya da yeni adıyla Salwa, dünyanın en zengin ve en gizemli ailelerinden birinin üyesi oldu.

Çift, evlilikleri süresince şu anda 10 yaşında olan İrfan ve 8 yaşında Sinan adında iki tane erkek çocuk sahibi oldu.

Gözden Kaçmasın Taçsız prenses böyle evlendi Haberi görüntüle

Prenses Salwa evlenirken mesleğine veda etmişti. Boşandıktan sonra yine model Kendra Spears oldu ve kısa süre önce Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı.

Haberin Devamı





Spears, evlendiği 2013 yılına kadar moda dünyasının aranan isimlerinden biriydi. Ama görünüşe göre podyumlar da ünlü firmalar da onu unutmadı. Çünkü mesleğe dönüşü de hızlı oldu.