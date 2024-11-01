Zengin kocasından boşandı, zengin yeni sevgili buldu: Bu yaşında kalbi genç kız gibi atıyor

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Tıpkı dünyanın en zengin insanlarından biri olan Bill Gates'in 1994 yılında başlayıp 2021 yılında biten bir evlilik sürdürdüğü eski karısı Melinda French Gates'in yeni bulduğu aşkı gibi.

60 YAŞINDA KALBİ GENÇ KIZ GİBİ ATIYOR

60 yaşındaki Melinda French Gates, boşandıktan üç yıl sonra yeniden aşkı buldu. Üstelik yeni sevgilisiyle el ele sokaklarda dolaşıp kamera karşısında bile rahatsız olmayacak kadar kendinden ve sevgisinden emin.

Bill Gates ile boşanırken 12.5 milyar dolar tazminat alan Melinda aslında hiçbir şey yapmasa bile hayatını bu parayla sürdürebilecek durumda. Ama o yine de iş dünyasında harıl harıl mesai yapıyor.

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'Çok acı vericiydi' dediği boşanmasının üzerinden üç yıl geçtikten sonra Melinda Gates yeni bir aşka yelken açtı. Tabii ki yeni sevgilisi de kendi çevresinden... Yani zengin bir iş insanı.

HELİKOPTERLE GİTTİLER... ONLARI BEKLEYEN LÜKS ARACA BİNDİLER

Melinda French Gates ile yeni sevgilisi Philip Vaughn, geçtiğimiz günlerde New York'ta önce hava limanında sonda da çıktıkları bir akşam yemeğinde el ele objektiflere takıldılar.

Görüntülenmekten rahatsız olmayan çift, gülümsemeyi de ihmal etmedi. New York'a bir helikopterle ulaşan Melinda French Gates ise Philip Vaughn daha sonra kendilerini almaya gelen lüks bir araçla hava limanından ayrıldı.

Tabii ki herkes Melinda'nın yeni sevgilisinin kim olduğunu merak etti. Kısa sürede de Melinda French Gates'in yanında yüzünde güller açan Vaughn'un kim olduğu ortaya çıktı.

DOKUZ YIL BOYUNCA BILL GATES'İN ŞİRKETİNDE ÇALIŞTI

O da iş dünyasında tanınmış bir isim, kendine ait bir şirketi bile var.

Ama Vaughn ile ilgili en çarpıcı ayrıntı ise iş insanının, 1999 ile 2008 arasında yaklaşık dokuz yıl boyunca Bill Gates'in şirketi Microsoft'ta çalışmış olması. İkilinin o dönemde arkadaş olup olmadığı ise bilinmiyor.

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Melinda French Gates, kendisini daha da zengin eden Bill Gates boşanmasından bir yıl sonra kısa süreliğine bir TV gazetecisi olan Jon Du Pre ile romantik yakınlaşma yaşadı.

Fakat bu romantik ilişki fazla uzun ömürlü olmadı. Melinda French'in sözcüsü ikilinin artık görüşmediğini resmen açıkladı.

ÖĞRENMEYE AÇIK VE COŞKULU BİRİNİ ARIYORDU

Melinda French Gates, boşandıktan sonra Time dergisine verdiği röportajda "öğrenmeye açık, coşkulu ve akıllı biriyle tanışmak istediğini" belirtmişti.

Philip Vaughn ile verdiği görüntülerdeki yüz ifadesine bakılırsa da tam olarak aradığını da buldu Melinda French Gates.

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İKİ YIL ÖNCE KIZLARINI EVLENDİRDİLER

Melinda ile boşandığı eşi Bill Gates 27 yıl boyunca evli kaldılar.

Bu süreçte çiftin Phoebe Adele ve Jennifer adında iki kız ile Rory John adında bir erkek çocuk sahibi oldular. Eski çiftin kızlarından 2021 yılında Nayel Nasser ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin ikinci bebeği de yakında dünyaya gelecek.