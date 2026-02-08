Zengin kocasından ayrıldı, ‘fakir’ sevgilisiyle evlendi… Pahalı pırlanta yüzüklere veda etti… Bu aşka tek bir alyans yeter!

Haberin Devamı

Saray yavrusu gibi bir malikanesinin bulunduğu Miami’de yaşayan ünlü süper model Gisele Bündchen geçtiğimiz gün küçük oğluyla bisiklet gezisi yaparken görüntülendi.

Gisele Bündchen, geçen hafta birinci yaş gününü kutlayan oğlunu başına minik bir kask takarak bisikletinin önüne oturtmuş güzel havanın tadını çıkarıyordu.

Anne oğulun bu gezintisinde Gisele Bündchen’in alyansı da evlendiğinden beri ilk kez görünmüş oldu.

45 yaşındaki süper model, 1 yaşındaki oğluyla bisiklet turuna çıkarken yüzük parmağında sade bir altın yüzükle görüntülendi.

Gisele Bündchen, bir yıldan fazla süren birlikteliklerinin ardından geçen kasım ayında yakın aile ve arkadaşlarının katıldığı samimi bir törenle jiu-jitsu eğitmeni ve spor hocası olan Joaquim Valente ile gizlice evlenmişti.

Gisele Bündchen ve Joaquim Valente arasındaki aşk iki yıl önce ortaya çıkmış, ünlü aşıkların ilk çocukları olan oğulları da geçen yılın şubat ayında dünyaya gelmişti.

44 yaşında üçüncü kez anne olan Gisele Bündchen’in Tom Brady’yle evliliğinden de 15 yaşında Benjamin adında bir oğlu ve 12 yaşında Vivian adında bir kızı var.

Gisele Bündchen ve Tom Brady’nin 13 yıllık evliliği 2022’nin sonlarına doğu sona ermiş, çift yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra da ünlü modelin spor hocasıyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Hatta bu ayrılık, boşanma ve yeni aşk haberleri peş peşe gelince Gisele Bündchen’in yeni aşkı Joaquim Valente’yle henüz Tom Brady’yle evli olduğu dönemde ilişki yaşamaya başladığı iddiaları bile gündeme gelmişti.

Kendisi gibi Brezilyalı olan ve yıllar önce ABD’ye taşınarak burada çalışmaya başlayan Joaquim Valente ne Gisele Bündchen ve eski eşi Tom Brady gibi ünlü ne de zengin bir isim.

Hatta ünlü model yeni aşkıyla bir çocuk yapıp sonra da gizlice evlenince başta ailesi ve yakın çevresi endişelenmiş, onun büyük servetini böyle bir evlilik yaparak riske atmasını doğru bulmamıştı.

Uzun yıllar moda dünyasının zirvesinde bir model olarak çalışan, şimdilerde podyumda yürümese de reklam yüzü olarak hâlâ büyük paralar kazanmaya devam eden Gisele Bündchen’in 400 milyon dolarlık bir serveti var.

Ünlü modelin boşandığı Tom Brady de ülkesinin en büyük spor yıldızlarından biri olarak 350 milyon dolarlık bir servete sahip…

Gisele Bündchen’in Tom Brady’den boşanıp Joaquim Valente’yle evlendikten sonra parmağında sadece basit bir alyans taşıması bu yüzden magazin basınında çok konuşulan bir gündem haline geldi.

Kimileri ünlü süper modelin bu evliliği yapmadan önce servetini koruma altına alacağı bir evlilik sözleşmesi imzalayıp imzalamadığını merak ediyor.

Kimileri de eski eşinin parmağına taktığı gösterişli ve dudak uçuklatan pırlanta yüzüklerden vazgeçen Gisele Bündchen’in maddiyatın hiç öneminin olmadığı bir aşk evliliği yaptığını ve bunun da çok romantik olduğunu savunmaya devam ediyor…