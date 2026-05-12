Zengin ve soylu bir ailede doğdu, evlenince daha soylu ve daha zengin oldu: Ortaköy hatırası

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 15:48

Türkiye son günlerde çok önemli bir konuğu ağırlıyor. Bu konuk, 14 yıl sonra ilk kez ülkesinden Türkiye'ye yapılan resmi ziyaretin başrolünde. İki ülke arasındaki sosyal, politik ve ticari ilişkileri daha da canlandırmak amacıyla gerçekleşen bu ziyarette bu ünlü konuğu 400 kişilik bir heyet eşlik ediyor.

Bütün bu ayrıntılar nedeniyle de bu 'taçlı' konuğun ziyareti büyük bir önem taşıyor. 

Belçika'nın 53 yaşındaki kraliçesi Mathilde bu önemli ve ünlü konuk.

Kraliçe Mathilde, İstanbul'un güzel ve ünlü manzaraları önünde çekilen fotoğraflarına; Belçika kraliyet çiftinin resmi sosyal medya hesabında da yer veriyor.

Belçika Kralı Philippe ile 1999 yılından bu yana evli olan dört çocuk annesi Mathilde, gezisinin her anını da Belçika kraliyet ailesinin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Bu arada dünyanın en güler yüzlü ve en iddialı giyinen kadınlarından biri olarak bilenen Mathilde, gezi için hazırlanan özel gardırobunu da gözler önüne seriyor.

ÜLKESİNİN TOPRAKLARINDA DOĞAN İLK 'YERLİ' KRALİÇE 
Peki ya kim bu Mathilde?

Öncelikle söyleyelim, Mathilde ülkesi Belçika'da dünyaya gelen ilk "yerli" kraliçe.

Sözün bu noktasında kocası Kral Philip'in İtalyan annesi dahil daha önceki kraliçelerin Belçika dışındaki ülkelerde dünyaya geldiğini hatırlatalım.

Avrupa genelinde varlığını sürdüren monarşi ailelerine mensup kraliçelere bir bakarsak Mathilde'nin onların birçoğu gibi "sıradan" yani halktan ailelerden gelmediğini de görürüz.

SOYLU BİR AİLEDEN GELİYOR
Mathilde ya da tam adıyla Mathilde Marie Christine Ghislaine d'Udekem d'Acoz'un babası Patrick d'Udekem Kontu... Annesi Anna Maria Komorowska ile Polonyalı bir kontes. Bu arada Mathilde'nin babasının politikacı olduğunu da not düşelim.

Üç kız ve bir erkek kardeşi olan Kraliçe Mathilde, ailesi sayesinde aristokrat bir ortamda büyüdü.

İlk ve orta eğitimini tamamladıktan sonra Mathilde, gönüllü olarak Kahire'ye gitti ve orada kentin gecekondu bölgelerinde çalışmalar yaptı.

Sonrasında Brüksel'de konuşma terapisti olmak için eğitim aldı. Onun ardından bazı okullarda görev yaptı.

ANNESİ 'İHTİYACI OLMAZ' DİYE ONA KENDİ DİLİNİ ÖĞRETMEDİ:  Fransızca'nın yanı sıra iyi derecede Hollanda dili, İngilizce, İtalyanca ve derdini anlatacak kadar İspanyolca konuşan Mathilde annesinin dili olan Lehçe'yi ise öğrenmedi. Açıkçası annesi, gelecekte Lehçe'nin kızına lazım olmayacağı düşüncesiyle kendi ana dilini hiç öğretmedi. Belki de  Kontes Anna Maria, hayatının büyük bölümünü ülkesi Polonya dışında geçirdiği için böyle düşündü.

KOCASIYLA TENİS KORTUNDA TANIŞTI
Mathilde'nin Kral Philippe tanışması ise 1996 yılında oldu. O sırada henüz veliaht olan Philippe ile Mathilde tenis kortunda tanıştı.

Aralarında bir aşk doğdu ve 1999'un eylül ayında nişanları ilan edildi. Mathilde ile Philippe 4 Aralık 1999'da da hayatlarını birleştirdi.

Çift balayı için Hindistan ve Maldivler'e gitti.

BÜYÜK KIZI 'GERÇEK KRALİÇE' OLACAK
Mathilde ile Philippe'in dört çocuğu bulunuyor.

Kral'ın veliahtı büyük kızı Elisabeth.

Mathilde ile Philippe'in büyüz kızları Elisabeth dışında Gabriel ve Emmanuel adında iki oğlu ve Eleonore adında bir kızı daha bulunuyor.

Belçika kraliyet ailesinin son dönemde bunca dikkat çekmesinin bir nedeni de Mathilde ile Philippe'in büyük kızı Veliaht Prenses Elisabeth

Son dönemde Oxford ve Harvard üniversitelerinde gördüğü yüksek eğitimiyle gündemde olan Elisabeth, Avrupa'nın, "kadın veliahtlar" kuşağından. 

ONLARLA BİRLİKTE YENİ BİR SAYFA AÇILACAK
Daha da ötesinde zamanı gelip kraliçe unvanı aldığında da tahtını babasından devralan "gerçek kraliçe" olarak tahta geçecek.

Doğrusu bu konumdaki son iki kraliçe, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth ve tahtını oğluna bırakan Danimarka Kralicesi Margrethe'ydi. Onlarda birlikte gerçek kraliçeler kuşağı da şimdilik bitmişti.

Ama Belçika'da Elisabeth; İspanya'da Leonor, Hollanda'da Amalia, Norveç'te Ingrid Alexandra ve elbette Belçika'da Elisabeth sayesinde yeni bir "gerçek kraliçeler" kuşağı gelecek. 

ÖZ KIZLARINDAN BİLE DAHA ÇOK BENZETİYORLAR
Madem Belçika Kraliçesi Mathilde'yi kısaca biraz daha yakından tanıdık, onunla ilgili sosyal medyada çok konuşulan başka bir ayrıntıya daha değinelim...

Belçika kraliyet ailesi belki bir İngiliz ya da İspanyol kraliyet ailesi kadar ön plana çıkmıyor dünya sahnesinde.

Ama Türkiye'de özellikle de Instagram'daki kraliyet sayfalarında Kraliçe Mathilde'nin hatırı sayılır takipçisi var.

İşte bunlar da epeydir ünlü oyuncu Burcu Biricik ile Kraliçe Mathilde arasındaki benzerliği sık sık dile getiriyor. Hatta o sayfalarda yapılan yorumlara göre Burcu Biricik, kendi öz kızlarından daha çok benziyor Mathilde'ye.

Daha da ötesinde kraliyet ve magazin meraklılarına göre Biricik, 50'li yaşlarına geldiğinde Kraliçe Mathilde'ye benzer bir görünümü olacak bu yorumlara göre.  

 

