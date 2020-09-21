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Haber Giriş: 21.09.2020 - 15:07 | Son Güncelleme:

Zendaya kimdir, kaç yaşında? İşte Zendaya’nın oynadığı diziler

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Zendaya kimdir, kaç yaşında? İşte Zendaya’nın oynadığı diziler
Amerikalı genç oyuncu, şarkıcı, dansçı ve model Zendaya Maree Stoermer Coleman, 1 Eylül 1996 tarihinde dünyaya geldi.

Kariyerine genç yaşta Future Shock Oakland adlı bir dans grubuyla, Orinda Kaliforniya Shakespeare Tiyatrosu, Oakland School'un for the Arts ve Call Shakes' in yaz konservatuvarı programı çalışmalarının bir parçası olarak başladı.

Genç yaşlardayken Katy Perry'nin hit single'ı olan Hot n Cold klibinin Kidz Bop versiyonunda oynadı. Profesyonel kariyerine Macy's, Mervyn's ve Old Navy'de çalışarak başladı.
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Emmy Ödüllerinin kazananlarından biri de Zendaya oldu. HBO yapımı olan Euphoria dizisinin oyuncusu Zendaya ise en iyi kadın dram oyuncusu ödülünü kucaklayarak bu kategoride ödül kazanan en genç oyuncu oldu. Peki, Zendaya kimdir, kaç yaşında? İşte Zendaya’nın oynadığı diziler

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