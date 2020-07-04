Zeki Müren’i eleştiren Özdemir Erdoğan'ın çıplak pozları sosyal medyada

ÖZDEMİR Erdoğan’ın katıldığı bir TV programında, Zeki Müren hakkındaki sözleri olay yarattı.

Müzisyen, 1996 yılında hayatını kaybeden Müren için, “Ya bu adama ‘Paşa’ dediler. Bir Allah’ın kulu paşası da çıkıp, ‘Ya buna madam deyin, başka bir şey söyleyin ama Paşa demeyin orduyu ilgilendiriyor bu’ demedi” diye konuştu. Erdoğan’ın tepki çeken bu sözlerinden sonra, 1990 yılında yayınladığı “Düşünceli Şarkılar” isimli albüm kapağındaki çıplak fotoğrafları gün yüzüne çıktı. Erdoğan o fotoğraflar için şu açıklamayı yapmıştı: “Her türlü giysiden, maddi değerlerden arınmış, yalın bir adamı anlatmaya çalışıyorum.”

Dili yüzünden yıldız olamadı

ERSEN ve Dadaşlar’ın solisti Ersen Dinleten, Özdemir Erdoğan’ı sert bir dille eleştirdi: “Dilini tutup kafayı sıyırmasa ülkenin en iyi müzisyenlerinden biri. Ayrıca çok severim ancak dili ve davranışları yüzünden bir yıldız sanatçı olamadı, yazık çok yazık.”