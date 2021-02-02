Zehra Yılmaz: Cem Belevi ile barışma söz konusu değil!

Üç yıl birlikte olduğu şarkıcı Cem Beleviile evlilik hazırlığı yaparken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan Zehra Yılmaz, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuştu.

26 yaşındaki oyuncu, "Ayrılık konusunu sormayın. Gündemimde olmayan bir konu. Her iki taraf için de hayırlısı neyse o olsun. Barışma söz konusu olamaz kesinlikle" dedi.

Zehra Yılmaz, Cem Belevi ilişkisinin neden bittiği sorusuna ise "Bir kırgınlık yok, bir aldatma da yok. Sevgi çerçevesinde aldığımız bir karar" yanıtını verdi.

'Aşka kalbimi kapattım'

Ünlü oyuncu, biten ilişkisinden sonra hakkında çıkan yeni aşk haberleri hakkında ise "Hayatımda kimse yok. Bir süre aşka kalbimi kapattım" ifadelerini kullandı.

Kalpli yanıt

Geçtiğimiz ay Zehra Yılmaz'ın, bir dönem Ayça Ayşin Turan ve Derya Açıkgöz'le aşk yaşayan iş insanı Ümit Oruç'la birlikte olduğu iddia edilmişti.

Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı kar üzerindeki kareye, iş insanın kalp emojisi koyması ve oyuncunun yanıt vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

'İlk gördüğümde anlamıştım'

Genç oyuncu, geçtiğimiz yıl Cem Belevi'den evlilik teklifi almıştı. Oyuncunun doğum günü için tekne turu ayarlayan şarkıcı, karada ise romantik bir hazırlık yapmıştı.

Zehra Yılmaz, mumlar ve kalplerle süslenen sahildeki alanda “İlk gördüğümde anlamıştım. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Benimle evlenir misin?” diyen Belevi'ye “Evet” cevabını vermişti.