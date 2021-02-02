MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriZehra Yılmaz: Cem Belevi ile barışma söz konusu değil!
GeriMagazin Zehra Yılmaz: Cem Belevi ile barışma söz konusu değil!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Magazin
Haber Giriş: 02.02.2021 - 16:52 | Son Güncelleme:

Zehra Yılmaz: Cem Belevi ile barışma söz konusu değil!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zehra Yılmaz: Cem Belevi ile barışma söz konusu değil!
Abone Olgoogle-news

Zehra Yılmaz önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Güzel oyuncu, özel hayatı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Üç yıl birlikte olduğu şarkıcı Cem Beleviile evlilik hazırlığı yaparken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan Zehra Yılmaz, biten ilişkisinin ardından ilk kez konuştu.

26 yaşındaki oyuncu, "Ayrılık konusunu sormayın. Gündemimde olmayan bir konu. Her iki taraf için de hayırlısı neyse o olsun. Barışma söz konusu olamaz kesinlikle" dedi.

Zehra Yılmaz, Cem Belevi ilişkisinin neden bittiği sorusuna ise "Bir kırgınlık yok, bir aldatma da yok. Sevgi çerçevesinde aldığımız bir karar" yanıtını verdi.

Zehra Yılmaz: Cem Belevi ile barışma söz konusu değil

'Aşka kalbimi kapattım'
Ünlü oyuncu, biten ilişkisinden sonra hakkında çıkan yeni aşk haberleri hakkında ise "Hayatımda kimse yok. Bir süre aşka kalbimi kapattım" ifadelerini kullandı.

Kalpli yanıt
Geçtiğimiz ay Zehra Yılmaz'ın, bir dönem Ayça Ayşin Turan ve Derya Açıkgöz'le aşk yaşayan iş insanı Ümit Oruç'la birlikte olduğu iddia edilmişti.

Yılmaz'ın Instagram hesabından paylaştığı kar üzerindeki kareye, iş insanın kalp emojisi koyması ve oyuncunun yanıt vermesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Zehra Yılmaz: Cem Belevi ile barışma söz konusu değil

'İlk gördüğümde anlamıştım'
Genç oyuncu, geçtiğimiz yıl Cem Belevi'den evlilik teklifi almıştı. Oyuncunun doğum günü için tekne turu ayarlayan şarkıcı, karada ise romantik bir hazırlık yapmıştı.

Zehra Yılmaz: Cem Belevi ile barışma söz konusu değil

Zehra Yılmaz, mumlar ve kalplerle süslenen sahildeki alanda “İlk gördüğümde anlamıştım. Seni ömrümün sonuna kadar seveceğim. Benimle evlenir misin?” diyen Belevi'ye “Evet” cevabını vermişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle