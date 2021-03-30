Zehra Gülüç kimdir, kaç yaşında? Cennetten Çiçek şarkısıyla adından söz ettirdi

Zehra Gülüç , 6 Kasım 1998 tarihinde dünyaya geldi. Türk pop şarkıcısıdır. Seslendirmiş olduğu "Cennetten Çiçek" adlı şarkı ile tanınmaya başladı. Açmış olduğu YouTube kanalına yüklediği Cennetten Çiçek cover’ını Ece Erken, Gülben Ergen ve Mustafa Sandal gibi birçok ünlü isim paylaştı.

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