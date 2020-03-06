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Haber Giriş: 06.03.2020 - 09:12,Son Güncelleme:/

Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan hediye

Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan hediye
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Zehra Çilingiroğlu önceki gün Nişantaşı City’s çıkışıgörüntülendi.

Elinde güllerle objektife yansıyan Çilingiroğlu, “Güller kimden?” sorusuna “Sizce kimden olabilir?” diye yanıt verdi. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Çilingiroğlu “Evleneceğinize dair haberler çıktı, doğru mu?” sorusu üzerine de “İyi giden bir ilişkimiz var, evlenme teklifi de gelmedi, böyle mutluyuz” dedi.

Zehra Çilingiroğluna sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlundan hediye


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Cenker TEZEL
Cenker TEZEL
ctezel@hurriyet.com.tr
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