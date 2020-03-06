Zehra Çilingiroğlu'na sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'ndan hediye

Elinde güllerle objektife yansıyan Çilingiroğlu, “Güller kimden?” sorusuna “Sizce kimden olabilir?” diye yanıt verdi. Alaattin Kadayıfçıoğlu ile aşk yaşayan Çilingiroğlu “Evleneceğinize dair haberler çıktı, doğru mu?” sorusu üzerine de “İyi giden bir ilişkimiz var, evlenme teklifi de gelmedi, böyle mutluyuz” dedi.





